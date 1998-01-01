Новости Конфликт «Турово» и «Ной Травел»: развитие событий Около тысячи туристов по-прежнему остаются в Болгарии без обратных билетов/ Ростуризм: Необходимо продавать билеты в Болгарию без посредников/ АТОР: «Турово» продавал билеты в Болгарию по 10 евро

Около тысячи российских туристов с авиабилетами, приобретенными у туроператора и авиаброкера "Турово" (бренд Biletberi), на данный момент остаются в Болгарии, сообщили нашему порталу в пресс-службе Ростуризма. В ведомстве напомнили, что из-за спора двух хозяйствующих субъектов – ООО "Турово" и ООД "Ной Травел" – на прошлой неделе около 1,5 тыс. российских туристов, в том числе около 150 детей, находившихся на отдыхе в Болгарии, столкнулись с невозможностью воспользоваться оплаченной авиаперевозкой обратно в Россию. 24 августа болгарская компания "Ной Травел" досрочно прекратила сотрудничество в рамках чартерной программы с российским туроператором "Турово", который продавал авиабилеты в Болгарию. Поводом послужило наличие у российской компании значительной задолженности перед болгарским контрагентом. В результате такого решения авиабилеты, уже оплаченные россиянами, были повторно пущены в продажу. "Сейчас на территории Болгарии находятся около одной тысячи российских туристов, которые должны были вернуться на родину рейсами авиакомпании Bulgaria Air в период до 9 сентября. На данный момент они не могут воспользоваться оплаченной авиаперевозкой", — сообщили в ведомстве. В Ростуризме отметили, что в то же время удалось решить вопрос с возвращением организованных детских туристических групп. "Около 100 детей уже вернулись на родину за счет болгарского туроператора "Ной Травел", еще 24 ребенка будут вывезены 31 августа 2018 года", — подчеркнули в пресс-службе. Вчера стало известно, что группа из 97 детей, чьи билеты были куплены у туроператора "Турово", вернулась из Болгарии в Россию. Как сообщила "Интерфаксу» генеральный директор туроператора "АДМ Солар" Мария Огнева, "после того, как мы узнали о проблемах туроператора "Турово", нам необходимо было вернуть в Россию 97 детей, которые отдыхали по нашим программам в детских лагерях Болгарии. При содействии консульства Республики Болгарии в Москве и Ростуризма "Ной Травел" выписал авиабилеты, и нам удалось вернуть в Россию ребят, все они приземлились в Шереметьево". По словам Марии Огневой, остальных клиентов туроператора распределили на другие рейсы из Болгарии. "У нас блоки из 30 мест на бортах самолетов, на свободные мы пересаживали туристов, которые приобретали билеты в компании "Турово", — пояснила она. В то же время большинство россиян, купивших билеты в Болгарию у туроператора "Турово", вынуждены оплачивать их повторно, чтобы вернуться в Россию, сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туристы, купившие билеты через авиаброкера "Турово", покупают новые билеты, чтобы вылететь из Болгарии. Так поступает большинство туристов, которые должны вылететь в Россию в ближайшее время", — рассказали в ассоциации. При этом цена за повторно приобретенные билеты в несколько раз выше, чем стоимость купленных в "Турово". "Компания "Турово" реализовывала многие авиабилеты в Болгарию по цене ниже себестоимости. Так, например, продавались билеты по 10 евро в одну сторону, а также по 3 тыс. рублей туда и обратно. При средней цене у "Ной Травел" около 180 евро за билеты в обе стороны. Сейчас туристам приходится покупать билеты по гораздо более высоким ценам – до 35 тысяч рублей за билет туда-обратно", — пояснили в АТОР. На этом фоне Ростуризм сегодня призвал отказаться от посредников при реализации авиабилетов в Болгарию. «Ростуризм считает необходимым изменение сложившейся системы оказания услуг авиаперевозки российским туристам, отправляющимся в Болгарию. Нынешняя система предполагает многоуровневые цепочки посредников, непрозрачные схемы и условия взаиморасчетов между ними, монополизацию некоторых сегментов рынка отдельными компаниями и заключение договоров с односторонними обязательствами, не защищающих интересы туристов. Все это создает предпосылки для удорожания услуг и неисполнения обязательств перед потребителями», — сообщили в пресс-службе ведомства. /TOURBUS.RU

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