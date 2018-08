Новости Турция без all inclusive может потерять 87% российских туристов Сервис OneTwoTrip выяснил отношение россиян к инициативе ограничить систему «всё включено» в турецких отелях

Как уже сообщал на прошлой неделе наш портал, недавно назначенный министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой заявил на днях, что количественный рост иностранного потока Турции «больше не интересен». Теперь, по его словам, главная цель – рост доходов от туризма. Если сегодня вклад туристического сектора в ВВП страны составляет 4% ($35 млрд по итогам 1 кв. 2018 года), то стоит задача удвоить этот показатель до 8% ($70 млрд). Достичь этого, как считает Эрсой, можно за счет более высокодоходных туристов, которые не будут «сидеть в отелях, работающих по системе all inclusive», а будут путешествовать по стране, есть блюда местной кухни, посещать музеи и спа-комплексы. «Масла в огонь» добавило и недавнее открытое письмо Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (ТЭСК), где формат «все включено» назван «уничтожающим аутентичность Турции, местную торговлю и не дающим возможность иностранным туристам узнать турецкую кухню и другие специалитеты». ТЭСК призвала отельеров Турции отказаться от all inclusive, а государству - законодательно поддержать эту инициативу. Отметим, что с подобным обращением эта организация выступала и в прошлом году, однако прежнее руководство министерства туризма ее не поддержало. На волне этих заявлений сервис OneTwoTrip провел опрос пользователей, чтобы узнать, как российские путешественники относятся к подобным инициативам и изменится ли их отношение к отдыху в Турции в случае ограничения популярной системы питания. В опросе участвовали пользователи, которые за последние пять лет хоть раз ездили на пляжный отдых в Турцию. 87% опрошенных признались, что, если в отелях Турции отменят или существенно ограничат систему аll inclusive, они изменят своё отношение к отдыху в этой стране. 67% ответили, что будут внимательнее сравнивать предложения Турции с другими курортами. А вот 20% указали, что при отмене “всё включено” откажутся от поездок на турецкие курорты. Система all inclusive — самый востребованный тип питания в Турции. Из результатов опроса следует, что по такой системе отдыхает 91% туристов. Другие типы питания они выбирают крайне редко: по 3% опрошенных сказали, что во время последней поездки в их тур были включены завтрак или полупансион, 2% покупали путевку с полным пансионом, 1% — без питания. В качестве главного преимущества питания по системе “всё включено” более половины (51%) путешественников назвали прогнозируемость расходов. Для 30% эта система удобна тем, что не нужно выходить за пределы отеля и искать, где поесть. 15% привлекает большой выбор еды и напитков, а 4% all inclusive нравится из-за неограниченного доступа к бару. Показательно также, что во время отдыха российские туристы, приехавшие в Турцию по пакетному туру, крайне редко покидают территорию гостиниц. На вопрос “Посещали ли вы во время поездки кафе и рестораны за пределами отеля (без учета питания во время экскурсий)” 78% ответили отрицательно. “Выбор направления для отдыха среднестатистическим путешественником зависит от того, в какой стране он сможет позволить себе больше за имеющиеся деньги. Турция всегда была лидером по этому критерию, позволяя съездить на море фактически всем этого желающим. Поэтому новость о желании отменить или изменить систему all inclusive российские путешественники восприняли достаточно тревожно. Хотя говорить о том, что турецкие отельеры перейдут от слов к действиям, рано. Их желание увеличить расходы туристов на месте понятно, но отказ от “все включено” может привести к существенному снижению турпотока”, — прокомментировал данные опроса руководитель направления пакетных трэвел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким. /TOURBUS.RU

