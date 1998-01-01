Дмитрий Медведев внес изменения в Правила оказания экстренной помощи туристам"

Теперь «Турпомощь» будет размещать и вывозить туристов только после прекращения работы туроператора

С 3 сентября экстренную помощь организованным туристам за рубежом ассоциация "Турпомощь" будет оказывать только после заявления о прекращении деятельности туроператора, у которого приобретен тур, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства РФ.

24 августа председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменения в "Правила оказания экстренной помощи туристам", согласно которому с 3 сентября ассоциация "Турпомощь" сможет оплачивать перевозку и размещение пострадавших клиентов туроператоров только после объявления о прекращении их деятельности.

Как отмечает сегодня РСТ, этой поправкой де-юре узаконена практика, которая по факту уже применялась в отношении туроператоров с 2014 года. Как известно, «Турпомощь» приступала к организации вывоза туристов только после того, как туроператор объявлял о прекращении своей деятельности.

В противном случае у ассоциации не было возможности оправдать расходы резервного фонда на оплату перелетов для возвращения туристов в Россию и далее в порядке регресса обратиться в страховые компании за возмещением понесенных затрат из средств фингарантии.

"Теперь экстренная помощь туристам за рубежом предоставляется, только если туроператор объявит об остановке. Раньше это было не нужно", — сообщил "Интерфаксу " генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

В то же время, по его мнению, туристам по-прежнему будут помогать оперативно. "Теперь любые расходы "Турпомощь" будет осуществлять после официального прекращения деятельности туроператора. Но у них уже есть отработанный механизм: будут без денег оперативно договариваться с перевозчиками, рассаживать туристов по свободным местам у туроператоров", — сказал эксперт.

Г-н Мохов отметил, что в случае очередного скандала, подобного ситуации с "Натали Турс", пострадавшие туристы не окажутся без помощи, поскольку включится Ростуризм и Минкультуры. А вот по единичным мелким случаям ждать поддержки не стоит.

Эксперт напомнил, что после 3 сентября Ростуризм сможет самостоятельно исключать туроператоров из реестра в случае, если они не исполняют договорные обязательства перед клиентами, — и таким образом инициировать страховой случай, чтобы туристы могли получить компенсации.

"Новый механизм был введен, чтобы синхронизировать действия "Турпомощи" со страховым случаем. Он будет совершенствоваться – для этого необходимо искать пути", — заключил он.