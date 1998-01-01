На место главы Ростуризма прочат Сергея Капкова

По данным источника издания «Новые Известия» в правительстве России, бывший директор департамента культуры Москвы Сергей Капков может занять должность руководителя Федерального агентства по туризму.

Как напоминает издание, ранее Сергей Капков занимал должности руководителя Департамента культуры Москвы в ранге министра правительства Москвы (2011—2015 гг.), председателя правления фонда «Национальная академия футбола», вице-президента РФС по развитию, был депутатом Государственной думы РФ 4-го и 5-го созывов и директором Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

Издание также отмечает, что г-н Капков считается "человеком Абрамовича". Он отвечал за развитие культуры на Чукотке в первые годы губернаторства Романа Абрамовича, затем стал директором ЦПКиО имени Горького (2011 год). Тогда Роман Абрамович и его подруга Дарья Жукова намеревались перевести в парк центр современной культуры «Гараж». Капков резко изменил концепцию парка, превратив его из постсоветской развалины в современный культурный комплекс европейского уровня. Эффектная реорганизация сделала из Капкова героя московской модной молодёжи. Посещаемость столичных парков увеличилась минимум в два раза.

Последующий переход в правительство Москвы на должность министра казался вполне логичным.

В конце 2010 года в прессе активно обсуждался роман Сергея Капкова с Ксенией Собчак. Летом 2015 года женой Сергея Капкова стала бывшая супруга депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, директор Центра документального кино Софья Гудкова.

В беседе с нашим корреспондентом Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил: «Конечно, Ростуризму нужен новый взгляд на проблемы индустрии, это позволит нестандартно мыслить и оперативно решать проблемы. Но хочется так же отметить заслуги г-на Сафонова, который до своего назначения не имел отношения к туристической отрасли. Он прикладывал максимум усилий, чтобы профессионалы и индустрия могли работать, не испытывая трудностей.

Если же слухи подтвердятся и Сергей Капков действительно будет назначен на эту должность, можно только пожелать скорее войти в курс дел, понять специфику и острые проблемы индустрии».

Напомним, что слухи о смене руководителя Ростуризма появлялись в этом году уже неоднократно. Среди и возможных преемников Олега Сафонова называли гендиректора «Артека» Алексея Каспржака и бывшего главу Комитета по развитию туризма Петербурга Андрея Мушкарева.

/TOURBUS.RU