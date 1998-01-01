Sindbad и Транспортная клиринговая палата утверждают, что все проданные агентством авиабилеты действительны

На сайте онлайн-трэвел-агентства Sindbad вчера появилась информация о том, что некоторые авиакомпании отказывают пассажирам в перевозке по билетам, купленным на портале компании. Напомним, начиная с пятницы на этом сайте были размещены лишь номера техподдержки, сам сайт перестал работать.

"Все авиабилеты, оплаченные и оформленные на сайте Sindbad.ru, действительны и обязательны к приему перевозчиком для допуска пассажира на борт на указанные в маршрутной квитанции рейсы. С момента оформления авиабилета, договор перевозки между пассажиром и авиакомпанией является заключенным и не может быть отменен со стороны авиакомпании. Также, согласно Воздушному кодексу РФ, перевозчик не вправе требовать повторной оплаты авиабилетов. Несмотря на это, некоторые перевозчики намеренно идут на нарушение закона", — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

В Sindbad подчеркивают, что поставили известность о происходящих случаях нарушениях прав пассажира международного регулятора в области воздушных перевозок IATA.

"Такое поведение перевозчика является поводом для обращения пассажира в суд для компенсации любых убытков, понесенных в результате действий перевозчика", — говорится в сообщении сервиса. Образцы исковых заявлений можно скачать на сайте Sindbad.ru.

Напомним, что начиная с пятницы в службе поддержки Sindbad объясняют остановку его работы техническими проблемами и не могут сообщить, когда сайт восстановит работу. Ранее источники в авиационных кругах сообщали, что в последние месяцы компиания продавала авиабилеты с большими скидками. При этом объем ее обязательств перед поставщиками оценвается в сумму не менее $10 млн.

По информации СМИ, агентство Sindbad входит в пятерку самых крупных российских онлайн трэвел-агентств по объему продаж авиабилетов.

Между тем в пресс-службе Транспортной клиринговой палаты (ТКП), регулирующей взаимоотношения между авиакомпаниями и агентствами по продаже билетов, заявили, что все билеты, проданные агентством Sindbad, являются действующими и могут быть использованы пассажирами, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник в.

"С учетом распространившейся информации на рынке о приостановке работы крупного российского онлайн-агентства по продаже авиабилетов Sindbad, ТКП сообщает, что все авиабилеты являются действующими и могут быть использованы пассажирами для совершения поездки на внутренних и международных рейсах перевозчиков. ТКП обеспечивает полные и своевременные расчеты с авиаперевозчиками", — говорится в сообщении

«Транспортная клиринговая палата обеспечивает полные и своевременные расчеты с перевозчиками-участниками Системы взаиморасчетом на воздушном транспорте (СВВТ) по проданным перевозкам, вне зависимости от статуса деятельности аккредитованного агентства, ввиду этого пассажиры получают возможность гарантированного осуществления поездки по перевозочным документам СВВТ", —заключили в ТПП.

Напомним, что ранее гендиректор компании «ВИП-Сервис» Дмитрий Горин заявил, что «после оформления авиабилета пассажир заключает отношения с авиакомпанией. Прекращение деятельности Sindbad не означает угроз для пассажиров. Их перевозка не может быть аннулирована, никто не правомочен расторгнуть этот договор».

Г-н Горин добавил, что в случае, если клиентам приостановившего свою деятельность трэвел-агентства понадобится отменить бронь или внести в нее изменения, они могут обратиться напрямую в авиакомпанию.

В то же время, по словам генерального директора Travelata Алексея Зарецкого, которого цитировал «Коммерсант»,«если агентство, у которого турист купил билет, не успело оплатить его авиакомпании, деньги этому туристу никто не вернет».

/TOURBUS.RU