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27 августа
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Туроператор Thomas Cook расследует загадочную смерть британских туристов в Хургаде/ Сегодня курс рубля вновь снизился/ 16 туристов погибли в результате аварии автобуса в Болгарии
Туроператор Thomas Cook расследует загадочную смерть британских туристов в Хургаде
Египетские власти в субботу объявили о «естественных причинах» гибели в хургадском отеле Steigenberger Aqua Magic Hotel 5* (на фото) пожилой пары из Великобритании. Туроператор, однако, проводит собственное расследование, а наблюдатели уже опасаются падения спроса на Египет в Европе, - сообщает АТОР.
Ранее сообщалось, что во вторник, 21 августа, Сьюзен и Джон Купер внезапно почувствовали себя плохо и скончались с разницей в пять часов.
Погибшие туристы приехали в Египет вместе со своей дочерью и тремя внуками. По словам их дочери Келли Ормерод, ее родители были здоровы и не жаловались на какие-либо хронические заболевания, поэтому их смерть вызывает «подозрения».
Загадочная гибель двух клиентов компании Thomas Cook породила множество слухов. В британских СМИ среди возможных причин называют некачественное питание, опять же, по сообщениям британских СМИ, «некоторые постояльцы отеля жаловались на боли в животе, рвоту и понос»), утечку угарного газа и даже вспышку легионеллёза («болезнь легионеров»).
В Thomas Cook заявили, что «обстоятельства смерти супругов Купер до сих пор не ясны». Однако в пятницу туроператор в качестве «меры предосторожности» из-за «сообщений о повышенном уровне заболеваемости среди гостей» эвакуировал из отеля 300 туристов.
Около ста человек предпочли прервать отдых в Египте и вернуться досрочно в Великобританию, оставшихся переселили в другие отели. Туроператор открыл собственное расследование обстоятельств инцидента.
В Aqua Magic заявили, что не собираются прекращать работу. Между тем стало известно, что вслед за Thomas Cook от отправки туристов в этот отель до объявления причин расследования воздержатся другие британские и немецкие туркомпании.
Сегодня курс рубля вновь снизился
Курсы доллара и евро вновь росли сегодня в ходе торгов на Московской бирже на фоне вступления в силу нового пакета антироссийских санкций, связанных с "делом Скрипалей".
Первые сделки по доллару США прошли утром в диапазоне 67,33-67,45 руб./$1, евро вырос утром до 78,09 руб./EUR1 (+14 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 19,23 копейки к уровню закрытия пятницы, до 72,17 рубля.
Доллар при этом оказался на 45,61 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 3,72 копейки ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро, корректируясь вниз после заметного роста по итогам пятничных торгов. Участники торгов наращивают валютные позиции в условиях вступления в силу новых антироссийских санкций, даже несмотря на спрос на рублевую ликвидность для основных налоговых выплат, приходящихся на 27-28 августа.
В понедельник компании-экспортеры также выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, во вторник, 28 августа, — налог на прибыль. Общий объем выплат в этом месяце превышает 1,3 трлн рублей.
16 туристов погибли в результате аварии автобуса в Болгарии
Российских туристов не было среди пассажиров туристического автобуса, который разбился в субботу в Искырском ущелье Болгарии недалеко от Софии, сообщает пресс-служба Ростуризма.
"По данным болгарских властей, российских туристов среди погибших и пострадавших в ДТП нет", — говорится в сообщении.
Авария произошла вечером в субботу в Искырском ущелье в 20 км от Софии. Как уточняет ведомство, в автобусе ехали на отдых жители города Божуриште. Автобус съехал с трассы и упал с высоты около 20 метров.
В результате инцидента 16 человек погибли, 27 получили ранения. Авария произошла в условиях плохой погоды и низкой видимости.
/TOURBUS.RU
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