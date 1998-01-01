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27 августа
Куда полетели этим летом туристы-индивидуалы?

Сервис Biletix предоставил нам результаты анализа продаж авиабилетов для полетов по России и за рубеж в период заканчивающегося летнего сезона


Доля туристов, которые в июне-августе приобрели авиабилеты за границу, выросла с 36% до 37%, в то время как доля проданных авиабилетов на перелеты по России, напротив, сократилась с 64% до 63%, следует из полученного нами аналитического обзора одного из крупнейших российских интернет-сервисов для самостоятельных туристов.

 

В десятку самых популярных направлений лета вошли Симферополь, Сочи, Анапа, Тиват, Краснодар, Санкт-Петербург, Кишинев, Минеральные Воды, Ереван и Батуми. Наибольший рост популярности среди пользующихся высоким спросом российских направлений продемонстрировали Махачкала, Красноярск и Санкт-Петербург, среди иностранных направлений – Батуми, Кишинев и Ларнака.

 

Объем продаж авиабилетов туда-обратно в Крым вырос на 45% по сравнению с прошлым годом, в Сочи, напротив, снизился на 6%. При этом средний чек на авиабилеты туда-обратно и в Крым, и в Сочи, подорожали более чем на 20% (с вылетом из Москвы).

 

В целом объем продаж авиабилетов в летний сезон 2018 года снизился на 6% по сравнению с летом прошлого года. По России снижение продаж составило 4%, за границу – 9%. Причинами снижения продаж авиабилетов по сравнению с прошлым годом стала коррекция после резкого роста 2017 года, проведение в России Чемпионата мира по футболу и рост стоимости авиабилетов.

В летний период авиабилеты туда-обратно по России подорожали с 9 341 до 9 778 рублей (+4%), за границу – с 16 581 до 18 011 рублей, то есть на 8%.

/TOURBUS.RU

 

Топ-20 популярных направлений летом 2018 года по версии Biletix:

 

 

Направление

Объем продаж, % к прошлому году

Место в рейтинге популярности 2017/ 2018

Средний чек на билет туда-обратно из Москвы в руб. (2017/ 2018,%)

1

Симферополь

+45%

2 / 1

8 950 / 10 884, +22%

2

Сочи

-6%

1 / 2

7 598 / 9 176, +20%

3

Анапа

+54%

3 / 3

8 928 / 9 709, +8%

4

Тиват

+61%

9 / 4

14 217 / 18 366, +29%

5

Краснодар

+51%

5 / 5

5 176 / 6 287, +21%

6

Санкт-Петербург

+57%

8 / 6

4 353 / 6 279, +44%

7

Кишинев

Рост в 2,6 раза

21 / 7

11 292 / 14 650, +29%

8

Минеральные Воды

+5%

4 / 8

6 117 / 7 470, +22%

9

Ереван

+81%

12 / 9

11 671 / 12 766, +9%

10

Батуми

Рост в 3,2 раза

36 / 10

14 332 / 16 225, +13%

11

Бургас

+58%

13 / 11

18 842 / 18 975, 0%

12

Махачкала

Рост в 2,6 раза

39 / 12

6 870 / 10 970, +59%

13

Ростов-на-Дону

+4%

14 / 13

3 853 / 6 100, +58%

14

Ларнака

Рост в 2 раза

51 / 14

13 049 / 14 554, +11%

15

Калининград

-33%

10 / 15

6 551 / 8 376, +27%

16

Тбилиси

-41%

6 / 16

12 717 / 14 465, +13%

17

Барселона

+10%

23 / 17

15 064 / 16 562, +9%

18

Екатеринбург

+40%

38 / 18

5 865 / 7 493, +27%

19

Красноярск

Рост в 2,5 раза

81 / 19

11 029 / 15 870, +43%

20

Геленджик

+9%

31 / 20

12 333 / 13 839, +12%

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