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27 августа
Куда полетели этим летом туристы-индивидуалы?
Сервис Biletix предоставил нам результаты анализа продаж авиабилетов для полетов по России и за рубеж в период заканчивающегося летнего сезона
Доля туристов, которые в июне-августе приобрели авиабилеты за границу, выросла с 36% до 37%, в то время как доля проданных авиабилетов на перелеты по России, напротив, сократилась с 64% до 63%, следует из полученного нами аналитического обзора одного из крупнейших российских интернет-сервисов для самостоятельных туристов.
В десятку самых популярных направлений лета вошли Симферополь, Сочи, Анапа, Тиват, Краснодар, Санкт-Петербург, Кишинев, Минеральные Воды, Ереван и Батуми. Наибольший рост популярности среди пользующихся высоким спросом российских направлений продемонстрировали Махачкала, Красноярск и Санкт-Петербург, среди иностранных направлений – Батуми, Кишинев и Ларнака.
Объем продаж авиабилетов туда-обратно в Крым вырос на 45% по сравнению с прошлым годом, в Сочи, напротив, снизился на 6%. При этом средний чек на авиабилеты туда-обратно и в Крым, и в Сочи, подорожали более чем на 20% (с вылетом из Москвы).
В целом объем продаж авиабилетов в летний сезон 2018 года снизился на 6% по сравнению с летом прошлого года. По России снижение продаж составило 4%, за границу – 9%. Причинами снижения продаж авиабилетов по сравнению с прошлым годом стала коррекция после резкого роста 2017 года, проведение в России Чемпионата мира по футболу и рост стоимости авиабилетов.
В летний период авиабилеты туда-обратно по России подорожали с 9 341 до 9 778 рублей (+4%), за границу – с 16 581 до 18 011 рублей, то есть на 8%.
/TOURBUS.RU
Топ-20 популярных направлений летом 2018 года по версии Biletix:
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