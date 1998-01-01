Новости Куда полетели этим летом туристы-индивидуалы? Сервис Biletix предоставил нам результаты анализа продаж авиабилетов для полетов по России и за рубеж в период заканчивающегося летнего сезона

Доля туристов, которые в июне-августе приобрели авиабилеты за границу, выросла с 36% до 37%, в то время как доля проданных авиабилетов на перелеты по России, напротив, сократилась с 64% до 63%, следует из полученного нами аналитического обзора одного из крупнейших российских интернет-сервисов для самостоятельных туристов. В десятку самых популярных направлений лета вошли Симферополь, Сочи, Анапа, Тиват, Краснодар, Санкт-Петербург, Кишинев, Минеральные Воды, Ереван и Батуми. Наибольший рост популярности среди пользующихся высоким спросом российских направлений продемонстрировали Махачкала, Красноярск и Санкт-Петербург, среди иностранных направлений – Батуми, Кишинев и Ларнака. Объем продаж авиабилетов туда-обратно в Крым вырос на 45% по сравнению с прошлым годом, в Сочи, напротив, снизился на 6%. При этом средний чек на авиабилеты туда-обратно и в Крым, и в Сочи, подорожали более чем на 20% (с вылетом из Москвы). В целом объем продаж авиабилетов в летний сезон 2018 года снизился на 6% по сравнению с летом прошлого года. По России снижение продаж составило 4%, за границу – 9%. Причинами снижения продаж авиабилетов по сравнению с прошлым годом стала коррекция после резкого роста 2017 года, проведение в России Чемпионата мира по футболу и рост стоимости авиабилетов. В летний период авиабилеты туда-обратно по России подорожали с 9 341 до 9 778 рублей (+4%), за границу – с 16 581 до 18 011 рублей, то есть на 8%. /TOURBUS.RU Топ-20 популярных направлений летом 2018 года по версии Biletix: Направление Объем продаж, % к прошлому году Место в рейтинге популярности 2017/ 2018 Средний чек на билет туда-обратно из Москвы в руб. (2017/ 2018,%) 1 Симферополь +45% 2 / 1 8 950 / 10 884, +22% 2 Сочи -6% 1 / 2 7 598 / 9 176, +20% 3 Анапа +54% 3 / 3 8 928 / 9 709, +8% 4 Тиват +61% 9 / 4 14 217 / 18 366, +29% 5 Краснодар +51% 5 / 5 5 176 / 6 287, +21% 6 Санкт-Петербург +57% 8 / 6 4 353 / 6 279, +44% 7 Кишинев Рост в 2,6 раза 21 / 7 11 292 / 14 650, +29% 8 Минеральные Воды +5% 4 / 8 6 117 / 7 470, +22% 9 Ереван +81% 12 / 9 11 671 / 12 766, +9% 10 Батуми Рост в 3,2 раза 36 / 10 14 332 / 16 225, +13% 11 Бургас +58% 13 / 11 18 842 / 18 975, 0% 12 Махачкала Рост в 2,6 раза 39 / 12 6 870 / 10 970, +59% 13 Ростов-на-Дону +4% 14 / 13 3 853 / 6 100, +58% 14 Ларнака Рост в 2 раза 51 / 14 13 049 / 14 554, +11% 15 Калининград -33% 10 / 15 6 551 / 8 376, +27% 16 Тбилиси -41% 6 / 16 12 717 / 14 465, +13% 17 Барселона +10% 23 / 17 15 064 / 16 562, +9% 18 Екатеринбург +40% 38 / 18 5 865 / 7 493, +27% 19 Красноярск Рост в 2,5 раза 81 / 19 11 029 / 15 870, +43% 20 Геленджик +9% 31 / 20 12 333 / 13 839, +12%

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