Новости Карен Гончаров: «Надо быстро подавать в суд» Гендиректор прекратившего деятельность туроператора DSBW Tours прокомментировал нежелание страховщика обсуждать вопрос выплаты компенсаций пострадавшим туристам

В минувшую пятницу генеральный директор остановившего в начале июля деятельность туроператора Карен Гончаров призвал своих клиентов как можно быстрее обращаться в суд для получения выплат от страховой компании «Орбита». Напомним, что СК «Орбита», где на 50 млн рублей застрахована финансовая ответственность туроператора перед туристами, отказывается от выплат, мотивируя это тем, что не обязана платить по турам, проданным до 11 июня – даты заключения договора о страховании с DSBW. При этом Ростуризм и Центробанк и профессиональные юристы сочли такую позицию СК “Орбита” противоречащей закону о туристской деятельности. «Моя повторная встреча с СК "Орбита" переносилась по их инициативе несколько раз и до сих пор так и не состоялась. Большого сдвига в сторону туристов я пока не вижу.. Мое мнение – надо сейчас быстро подавать в суд. Время идет, и его не надо терять. Думаю, что после первого выигранного суда страховая компания сама начнет предлагать мировую. Но тут каждый пусть сам решает, как ему быть», — написал г-н Гончаров на своей странице в сети Facebook. Как отмечает Карен Гончаров, «причина нежелания СК встречаться со мной понятна. За это время по вопросу выплат высказались все (Ростуризм, ЦБ РФ, АТОР, Всероссийский союз страховщиков, юридическое агентство «Персона Грата»), и у всех одна и та же точка зрения: СК «Орбита» должна делать выплаты туристам. Страховая уже убрала со своего сайта историю про невыплаты по договорам до 11 июня, но большого сдвига в сторону туристов я пока не вижу. Хотя, объективно говоря, на это еще можно надеяться, так как это в их собственных интересах». Г-н Гончаров также напомнил, что в добровольном порядке СК «Орбита» выплатит по каждому договору около 65-70% от общей стоимости турпродукта, с тем, чтобы 50 млн гарантий хватило на всех. А если будет решение суда, то «каждому заявителю достанется 100% плюс 50% по закону о защите прав потребителей плюс моральный ущерб». Как заключает г-н Гончаров, «если у вас «напряженка» со временем, то возьмите юриста - своего любимого, или обратитесь в «Персона Грата» к Георгию Мохову, или обратитесь к нашему юристу Ивану Гавриленко - ivan@blh.ru. Помните, что гонорар юриста будет вам компенсирован по решению суда ответчиком». Напомним, что оператор DSBW Tours, работающий на рынке с 1991 года, сообщил о приостановке деятельности 3 июля. На момент остановки было продано около 1200 неосуществленных туров. У компании было две финансовые гарантии на сумму 50 млн рублей каждая в СК "Орбита" и СК "Инвестстрах". Однако у СК "Инвестстрах" лицензия на осуществление страховой деятельности была отозвана Центробанком в апреле. Ранее, на прошлой неделе представитель СК вновь сообщал, что выплаты распространяются только на туры, приобретенные клиентами туроператора с момента действия договора страхования его ответственности в СК "Орбита" — с 11 июня 2018 года. Одновременно представитель СК заявила "Интерфаксу", что "обращений за выплатами в компанию от клиентов туроператора DSBW Tours поступает много". /TOURBUS.RU

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