«Жемчужная река» пообещала Хайнаню миллион российских туристов

В конце прошедшей недели туроператор «Жемчужная река» представил в Петербурге новую программу прямых перелетов на китайский тропический остров Хайнань из российских регионов, тем самым подтвердив намерение заново и в больших объемах «оседлать» перспективное направление, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Как сообщил заместитель гендиректора компании «ИрАэро» Дмитрий Куканов, во второй половине сентября 2018 года прямые рейсы на китайский остров появятся в расписании сразу пяти крупных российских аэропортов. «Ежедневные беспосадочные перелеты в аэропорт Хайкоу в период с 17 по 21 сентября станут выполняться из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани, Уфы и Самары», – заявил он.

Кроме того, с октября 2018 года аналогичные запланированы и из Петербурга: благодаря этому еженедельно на Хайнань смогут улететь свыше 1,8 тыс. туристов. Причем останавливаться на этом перевозчик не намерен: со временем он планирует как увеличить частоту рейсов, так и расширить географию полетов в Китай.

В свою очередь, коммерческий директор туроператора «Жемчужная река» Евгений Косинков озвучил широкомасштабные планы компании на ближайшие годы. По его оценке, к 2021 году на Хайнань только из России будут летать до миллиона туристов в год.

«Совместно с правительством Хайнаня к 2021 году планируем увеличить турпоток до миллиона человек в год: интерес россиян к новому направлению растет, а мы стараемся предлагать им максимально широкий спектр услуг и гарантий, - заявил он. – Мы намерены использовать новую полетную программу в обоих направлениях, так как она позволит сделать Россию для китайских туристов еще доступнее, а не использовать рост интереса к нашей стране после мундиаля было бы неправильно».

По его словам, не без помощи дотаций со стороны островных властей пакетные туры на Хайнань предполагается реализовывать по весьма привлекательным ценам. «Тур на двоих с проживанием в пятизвездочном отеле на 10 дней обойдется всего в 70 тыс. рублей, а недельный отдых в отеле уровня 3* (с перелетом) будет стоить от 25 тыс.», - сообщил он. При этом он также подтвердил, что с октября этого года программа прямых перелетов на Хайнань стартует и из Петербурга.

Представители сферы туризма Петербурга инициативу «Жемчужной реки» по «приближению» Хайнаня оценивают положительно. В частности, руководитель Городского туристско-информационного бюро Светлана Юрьева высказала уверенность в том, что «беспосадочные перелеты между российской Северной столицей и Хайнанем позволят и российским, и китайским туристам экономить на стоимости поездок».

Вместе с тем не стоит забывать: направление является одним из самых трудных в истории выездного питерского туризма, поскольку ни одна из предпринимавшихся в течение последних пяти лет попыток «оседлать» его не привела к успеху, а все реализуемые полетные программы по разным причинам завершались досрочно.

Стоит напомнить, что неудачей закончилась и последняя из них, предпринятая компаниями «Жемчужная река» и «Матрешка-Тур» около года назад. Причем если полетная программа «Жемчужной реки» из российских регионов (включая Петербург) была более-менее плавно свернута без особых последствий для туристов, для «Матрешки» провал на хайнаньском направлении привел к ее банкротству. А не улетевшие по оплаченным ими турам на Хайнань туристы до сих пор либо судятся с «Матрешкой-Тур», либо надеются на получение страхового возмещения от финансового гаранта.

/TOURBUS.RU