«Победа», «Россия» и «ЮТэйр» запросили квоты на прием иностранных пилотов

Эксперты обсуждают, решит ли проблему недостатка авиапилотов прием на работу иностранных специалистов

Входящие в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Россия" и "Победа", а также "ЮТэйр" запросили у Росавиации квоты на прием иностранных пилотов, говорится в сообщении ведомства.

"Росавиацией приняты на рассмотрение заявления о потребности в принятии на работу иностранных граждан для замещения должности командира гражданского воздушного судна: АО "Авиакомпания "Россия", ООО "Авиакомпания "Победа", ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" и АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги", — сообщило ведомство. Количество запрошенных квот в сообщении не указано.

По информации «Интерфакса», о сборе заявок Росавиация объявила 17 августа, а завершится он на этой неделе.

Российские авиакомпании получили возможность трудоустраивать иностранцев в качестве пилотов с 2014 года, когда правительство согласилось выделить им общую квоту в 200 человек в год. Если компании ее не выбирают, оставшиеся позиции могут использоваться в следующем году. На текущий момент не распределенная численность составляет 377 человек, отмечает Росавиация.

В прошлом году глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил о массовом оттоке российских пилотов в Азию. Зарплата в азиатских авиакомпаниях, в частности китайских, в валютном эквиваленте в 1,5-2 раза больше, объяснял топ-менеджер. После этого несколько российских перевозчиков объявили о введении программ стимулирования летного состава: повысили им зарплаты и ввели разовые "подъемные". Дефицит пилотов крупнейшие компании России констатируют и сейчас.

Комментируя возникшую проблему, Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», в беседе с нашим корреспондентом отметил, «У нас действительно нехватка пилотов, поэтому Росавиация ви ыделила квоту на иностранных пилотов в штате наших авиакомпаний.

Причин такой нехватки несколько. Это и демографический кризис – в наше время уже почти не осталось пилотов гражданской авиации, проходивших обучение в СССР, а также закрытие многих летных училищ, кадры просто негде и некому было готовить.

При этом работа эта престижная, зарплата хорошая. Думаю, что предложение Росавиации привлечет пилотов из экс-республик СССР и стран Восточной Европы».

В то же время гендиректор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев на днях заявил «Коммерсанту»: «У нас есть дефицит кадров. При этом мы пока не подаем заявки, потому что не очень верим в такую инициативу.

Средняя заработная плата пилота в России не является привлекательной для летчиков-иностранцев. Соответственно, нанять такого специалиста стоит намного-намного дороже. То есть авиакомпании надо идти в какие-то очень существенные расходы, и при этом свои собственные пилоты тоже обидятся».

По информации «Коммерсанта» российским авиакомпаниям нужно 900 новых летчиков ежегодно, а вузы выпускают только 750 специалистов.

Если ситуация не изменится, то в следующем году авиаотрасль столкнется с настоящим кризисом, отметил вице-президент профсоюза летного состава России Олег Приходько. «Сейчас многие компании испытывают нехватку самолетов. Есть работа, есть самолеты, но их не могут обеспечить летными экипажами. В теории самая острая проблема возникнет в следующем году.

Сейчас, в принципе, штатное расписание закрывается, но впритык, с большими переработками со стороны пилотов, с очень интенсивными режимами рабочего времени. Но с весны 2019-го на самолетах, которые собирается ввести, например, авиакомпания "Россия", летать уже будет некому. У нас в стране вообще порядка 16 тыс. пилотов. И к следующему году 1 тыс. пилотов, по нашим расчетам, нужно где-то брать», — отметил Олег Приходько. —

В то же время на прошлой неделе Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс свои предложения по решению проблемы дефицита летного состава. Подписавший письмо президент АЭВТ Владимир Тасун предложил увеличить набор пилотов в учебные заведения гражданской авиации до 1,2–1,5 тыс. человек в год. По данным Росавиации, в 2017 году в них поступило 935 человек, выпуск пилотов составил 817 человек.

В АЭВТ считают, что «поддержка лозунга» о подготовке авиаперсонала, в том числе пилотов, только в государственных учебных заведениях «может нарушить закон о конкуренции», о чем предостерегала ФАС. Ассоциация призвала Минтранс не препятствовать первоначальной подготовке коммерческих пилотов на базе авиационных учебных центров (АУЦ) при авиакомпаниях.

Кроме того, по мнению ассоциации, решению проблемы мог бы помощь помочь и прием нашими авиакомпаниями иностранных свидетельств коммерческого пилота «без надуманных ограничений» Росавиации, а также сертификация в России зарубежных учебных авиаучилищ.

/TOURBUS.RU