Новости Горячие авиановости Аэропорт Домодедово назвал самые пунктуальные авиакомпании/ Более трехсот авиарейсов отменили сегодня в Японии из-за тайфуна "Симарон"/ Росавиация сократила чартерную программу а/к "Якутия" в сентябре

Аэропорт Домодедово назвал самые пунктуальные авиакомпании Московский аэропорт Домодедово подвел итоги ежемесячного конкурса пунктуальности среди авиакомпаний-партнеров воздушной гавани, - сообщили нам в пресс-службе перевозчика. Для определения победителей конкурса авиакомпании делятся на восемь категорий, сформированных в зависимости от частоты выполнения рейсов и максимальной взлетной массы воздушных судов. По итогам конкурса лидеры рейтинга получают от аэропорта Домодедово сертификаты победителя. Самыми точными перевозчиками России в июле 2018 года стали: I категория – S7 Airlines II категория – Red Wings III категория – «Нордавиа» IV категория – «ЮВТ Аэро» («Юго-Восточный Татарстан Аэро») Победителями конкурса среди зарубежных авиакомпаний признаны: V категория – Belavia VI категория – Qatar Airways VII категория – Singapore Airlines VIII категория – Japan Airlines Более трехсот авиарейсов отменили сегодня в Японии из-за тайфуна "Симарон" В Японии пришлось отменить более 300 авиарейсов в связи с приходом тайфуна "Симарон", сообщает телеканал NHK. Кроме этого, властям пришлось временно приостановить движение скоростных поездов "Синкансэн" между городами Осака и Хиросима. Около 100 тыс. домохозяйств остались без электричества. Проливной дождь привел к затоплению улиц, а сильный ветер повредил некоторые крыши. Также пострадали 13 человек. По данным метеорологов, "Симарон", затронув западную часть Японии, включая остров Сикоку, ослаб до категории серьезного тропического шторма и в настоящий момент находится над Японским морем. Шторм двигается в северном направлении со скоростью 45 км/ч. Порывы ветра достигают 90 км/ч. Ожидается, что шторм принесет с собой сильный дождь и ветер в западные районы Японии на островах Хонсю и Хоккайдо. Власти советуют населению эвакуироваться из-за возможной угрозы оползней и затоплений. Росавиация сократила чартерную программу авиакомпании "Якутия" в сентябре Росавиация предписала авиакомпании "Якутия" сократить чартерную программу в сентябре, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР). Решение принято по итогам очередного заседания профильной рабочей группы ведомства, уточняется в сообщении. "Перевозчику предписано сократить чартерные программы на 10% — но только в те дни, когда у авиакомпании запланированы регламентные работы. Это четыре даты: 1, 5, 8 и 12 сентября, — цитирует АТОР участника рабочей группы, гендиректора туроператора "Випсервис" Дмитрия Горина. — Таким образом, сокращение пройдет фактически незаметно для потребителя". По данным г-на Горина, другие авиакомпании не получили предписания сократить чартеры в сентябре. Согласно статистике Росавиации, в июле "Якутия" вошла в тройку авиакомпаний, чаще других задерживавших международные чартеры более чем на два часа. В начале августа Восточно-Сибирская транспортная прокуратура выяснила, что основная причина задержек компании — отсутствие резервных воздушных судов. "Якутия" объясняла это проблемами с обслуживанием Sukhoi Superjet 100 после поломок двигателей. В следующем отчетном периоде, как ожидается, российские авиакомпании выполнят более 3 тыс. чартерных рейсов, говорится в сообщении АТОР. В частности, должна быть расширена перевозка из регионов на Хайнань (аэропорты Санья и Хайкоу), полеты планируют выполнять авиакомпании "АЛРОСА" и "ИрАэро". С 15 июля по 15 августа российские авиакомпании выполнили 3,8 тыс. чартерных рейсов. Средний показатель задержек составил 3%, сообщила ассоциация. /TOURBUS.RU

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