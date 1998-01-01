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24 августа
Где наши туристы провели турецкое лето?
Онлайн-сервис Level.Travel предоставил нашему порталу статистику востребованности в этом сезоне различных курортных регионов Турции
Сервис онлайн-бронирования туров Level.Travel сообщил нашему порталу, что в этом году он продал на 113% больше поездок в Турцию, чем в прошлом.
Два года подряд ТОП популярных турецких направлений у клиентов компании возглавляет Аланья. Цена на отдых здесь одна из самых низких – в среднем за тур путешественники заплатили по 65 тысяч рублей, включая перелет, трансфер и страховку.
Второе место в этом году занял регион Конаклы, туда поехали чуть меньше туристов, чем в Аланью. Правда, за отдых здесь пришлось заплатить почти на 10 тысяч рублей больше. В среднем туры в Конаклы обходились в 74 тысячи рублей каждый.
В прошлом году такого же результата добивался Кемер – 9% от всех отдыхавших в Турции и второе место. В этом году данное направление потеряло один процент своих поклонников и спустилось на одну строчку. 8% досталось данному направлению в 2018 году. Цены на отдых выросли с 58 тыс. до 63 тыс. рублей за поездку.
На четвертом месте курорт Сиде, там между античных развалин решили провести свой отпуск 7% наших соотечественников, которые приобрели туры через сервис онлайн- бронирования туров Level.Travel. Цена отдыха здесь примерно такая же, как и в Конаклы – в среднем 74 тыс. за тур.
В прошлом году четвертое место досталось Мармарису с результатом в 6% и 70 тыс. в среднем за поездку. В этом году туда поехали 5% и заплатили на 7 тыс. меньше – 63 тыс. рублей в среднем за путешествие. Мармарис на шестом месте, так же как и Чолаклы.
Пятое место разделили сразу два курорта: Бельдиби и Анталья. Оба направления набрали 6%, но вот цены между ними серьезно отличаются. Средняя цена тура в Бельдиби на 10 тыс. рублей выше, чем в Анталью: 75 тыс. и 65 тыс. рублей соответственно. В 2017 году пятую строчку занимал Чолаклы с 5% отдыхающих и средней ценой в 98 тысяч рублей. В 2018 цена на отдых здесь упала до 85 тыс.
Отдыхать в Турции россияне предпочитают по системе «все включено», 46% отпускников предпочли именно так организовать свой отдых. В прошлом году 38% путешественников выбрали такой вариант обслуживания. Чаще всего позагорать приезжают парами.
Как отмечает Дмитрий Малютин, генеральный директор сервиса онлайн бронирования туров Level.Travel, «средний чек летом 2018 года на поездки в Турцию составил 73 тыс. рублей, годом ранее летние путешествия в этом направлении обходились в 66 тыс.
Несмотря на подорожание туров, туристы продолжают активно покупать поездки в Турцию, потому что обслуживание в отелях и качество отдыха остается на высоком уровне и устраивает туристов.
А падение в этом году почти на 45% курса турецкой лиры добавляет нашим туристам новые возможности для экономии на дополнительных расходах во время отдыха».
/TOURBUS.RU
ТОП-10 курортных регионов Турции и средняя стоимость тура в этом сезоне
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