Новости Онлайн-агентство по продаже билетов Sindbad прекратило работу, задолжав авиакомпаниям до $10 млн По мнению экспертов, вероятное банкротство крупного онлайн-агентства станет "серьезным потрясением для рынка"

Сегодня на сайте крупного отечественного онлайн-агентства по продаже авиабилетов Sindbad исчезла вся информация, за исключением телефонов службы. В службе поддержки компании порталу не смогут сообщить, когда сайт возобновит работу, ссылаясь на «технические неполадки». Между тем эксперты склоняются к версии о вероятном банкротстве компании. По информации газеты «Коммерсант», в июле этого года страницу sindbad.ru посетили почти 944 тыс. раз, доля посещений из России составила 80,37%, то есть почти 757 тыс. Выручка ООО «Синдбад» в 2016 году составила более 75 млн руб., чистая прибыль — 26,5 млн руб. 51% компании владеет Рашид Велемеев, 49% — Стивен Карон. «Интерфакс» сегодня ссылается на неназванного члена наблюдательного совета туроператоров по выездному туризму ассоциации "Турпомощь", который заявил, что, «по данным Транспортно-клиринговой палаты, Sindbad продавал не менее 280 тыс. авиабилетов в месяц и занимал по этому показателю четвертое место среди онлайн- трэвел-агентств. Он также входил в первую десятку по объему продаж среди всех российских билетных агентств». «Это крупное потрясение для рынка. Предварительная сумма их обязательств перед поставщиками может достигать $10 млн", — сказал представитель ассоциации. По его словам, у агентства Sindbad уже несколько месяцев назад начались проблемы с поставщиками продукта. «Они были связаны с тем, что компания не выполнила свои обязательства по отношению к системам взаиморасчетов», — сказал он. Эксперт добавил, что компания в последнее время занималась демпингом. «Были факты занижения цен, большинство билетов реализовывалось через метапоисковые сайты. Ситуация похожа на ту, что произошла с компанией Eviterra – там было аннулировано порядка шести тысяч билетов, которые, впрочем, потом были восстановлены», — подчеркнул он. Как сообщает директор сервиса Aviasales Янис Дзенис, на которого также ссылается «Интерфакс», вчера утром Sindbad перестал отвечать на поисковые запросы сервиса, что вызвало его автоматическое отключение. «Это стандартная процедура в случае технических проблем у партнера. По состоянию на 24 августа предложений агентства нет в поисковой выдаче Aviasales», — сказал он. При этом г-н Дзенис добавил, что никаких признаков, что компания может прекратить деятельность, раньше не было. «Совет, который можно дать пассажирам, – проверить наличие брони на сайте авиакомпании, введя в соответствующие поля формы номер брони и фамилию на английском языке», — отметил он. Между тем, «Интерфакс» также сообщает, что ранее весной и в начале лета туристы неоднократно жаловались в социальных сетях, что Sindbad несвоевременно возвращает деньги за авиабилеты. «Прошло два месяца с момента написания заявления на вынужденный возврат. Где деньги? Люди, которые покупали на этот же рейс билеты напрямую в авиакомпании, получили свои деньги через день с момента написания заявления. И да, на электронную почту вы перестали реагировать», — пишет один из клиентов сервиса. По словам представителя агентства в соцсетях, деньги, полученные за билеты, они сразу перечисляют авиакомпаниям, поэтому в случае отказа от перевозки возврат средств клиенту может быть произведен только после взаиморасчета с перевозчиком. "Вы – единственный посредник, который тянет с возвратом денежных средств. Не стоит винить авиакомпанию, они очень оперативно возвращали деньги. Я не считаю нормальным возврат денег через два месяца после покупки", — возмущается еще один клиент. Источник «Коммерсанта», близкий к IATA (международная организация гражданской авиации), указал сегодня, что если компания отключается от системы, то «речь идет об очень существенных суммах, которые агент должен авиакомпаниям». При этом, по словам генерального директора Travelata Алексея Зарецкого, «если агентство, у которого турист купил билет, не успело оплатить его авиакомпании, деньги этому туристу никто не вернет». С другой стороны, гендиректор компании «ВИП-Сервис» Дмитрий Горин сегодня заявил "Интерфаксу", что «после оформления авиабилета пассажир заключает отношения с авиакомпанией. Прекращение деятельности Sindbad не означает угроз для пассажиров. Их перевозка не может быть аннулирована, никто не правомочен расторгнуть этот договор». Г-н Горин добавил, что в случае, если клиентам приостановившего свою деятельность трэвел-агентства понадобится отменить бронь или внести в нее изменения, они могут обратиться напрямую в авиакомпанию. Как отмечает гендиректор OneTwoTrip Михаил Соколов, которого цитирует «Коммерсант», «отсутствие лояльной аудитории, ограниченное предложение качественных решений и продуктов приводит тех игроков, для которых авиабилеты остались единственным направлением, к зависимости от платных каналов продаж, снижению доходности и сильному отставанию от лидеров или банкротству». «Мы предполагаем, что рынок ждут дальнейшие ужесточения требований со стороны банков, страховых компаний, еще большие размеры депозитов в качестве гарантий», — говорит коммерческий директор «Связной Трэвел» Андрей Осинцев. Как следствие, добавляет он, продолжится консолидация рынка. /TOURBUS.RU

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