Испанские курорты начали борьбу с "пьяным туризмом"

Наши эксперты обсуждают, скажутся ли на российском турпотоке ограничения на бесплатное спиртное в all-inclusive-отелях Майорки и Ибицы

В борьбе с «пьяным» туризмом и антисоциальным поведением туристов, причиной которого называют нелимитированную подачу спиртного в отелях, работающих на «все включено», власти двух самых популярных островов архипелага – Майорки и Ибицы – озвучили кардинальные меры.

В формате «все включено» предложение алкоголя будет ограничено: отелям будет разрешено подавать бесплатное «горячительное» только в обеденных залах и только во время обеда или ужина, сообщает АТОР.

При этом любой гость, желающий выпить, должен будет обслуживаться официантом, а заказ будет сервирован только порционно. Если постоялец захочет выпить за пределами ресторана отеля и вне рамок обеда или ужина, ему также придется делать заказ через официанта – но при этом еще и заплатить. Не будет бесплатного алкоголя, включая пиво, и в мини-барах номеров любых категорий.

Кроме того, власти намерены отдельно лицензировать и все отельные рестораны на право работать с алкоголем. Чтобы получить лицензию на алкоголь, отель должен будет доказать, что его ресторан способен быстро и одновременно обслуживать 70% находящихся в нем клиентов.

К тому же департамент туризма Балеар также планирует запретить использование одноразовых пластиковых тарелок и столовых приборов, широко применяемых в системе «все включено». Власти не скрывают, что это не столько забота об экологии, сколько попытка экономическими методами принудить отели отказаться от предложения алкоголя на разлив (легко бьющиеся бокалы из стекла и хрусталя стоят дороже). Кроме этого, такое ограничение призвано минимизировать риски травм туристов, которые, «накачавшись» спиртным, пытаются плавать в бассейнах или на море.

Новые требования к алкоголю в отелях власти Балеарских островов обещают представить в сентябре 2018 года, чтобы ввести новшество уже со следующего сезона – в 2019 году.

Сейчас ищется компромисс с отельерами, которые считают предлагаемые меры спорными. По мнению бизнеса, из-за сокращения предложения по алкоголю им придется серьезно корректировать ценовую политику.

Но главная угроза в том, что есть риск потери значительной части клиентов: молодые британцы и немцы в погоне за «неограниченной» выпивкой будут выбирать более доступные по ценам отели Турции, Греции или Кипра, - отмечает АТОР.

Комментируя эту новость, Лариса Аханова, директор PR-департамента туроператора TEZ Tour, сообщила нашему корреспонденту: «Не думаю, что ограничения в употреблении алкоголя на курортах Испании заметно скажутся на изменении спроса.

Проблемы "пьяного туризма" актуальны больше для молодежных компаний из стран Восточной и Западной Европы. Именно такие туристы вынуждают местные власти ряда стран принимать законы, а жителей городов выходить на улицы и устраивать акции протеста (как было в Барселоне).

Насколько ограничительные меры помогут в решении этого вопроса, сказать сложно. Молодежь едет на эти острова за определенным видом отдыха и настроена на него. Думаю, пить меньше не будут, просто станут делать это в барах и клубах, покупать вино в магазинах.

Для российских же туристов это не будет проблемой. Во-первых, здесь не так много отелей, которые работают по системе "все включено". Во-вторых, несмотря на то, что Ибица и Майорка считаются центром молодежного отдыха, из России сюда едет совершенно другая целевая аудитория. Это, как правило, семьи с детьми, которым интересны природные и исторические достопримечательности. Так что алкоголь для них точно не на первом месте».

Со своей стороны Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия», заявила нам: «Система питания «все включено» в испанских отелях ориентирована на семейных туристов. Сейчас речь идет только о предложении ввести ограничительные меры, говорить о последствиях таких мер рано.

По мнению отельеров, представляющих систему «все включено», туристы, на поведение которых жалуются некоторые муниципалитеты, пьют и дебоширят в других местах, а ограничительные меры будут ущемлять интересы их гостей и понизят конкурентоспособность отелей.