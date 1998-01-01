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24 августа
До окончания открытого онлайн-голосования на сайте профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award-2018 остался месяц
За выдвинутых претендентов на главную отечественную награду в области делового туризма уже подано более 800 тыс. голосов
Голосование за номинантов ежегодной профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award - 2018 стартовало 23 июня и его активность неуклонно возрастает.
За выдвинутых претендентов уже подано более 800 тыс. голосов. Кто станет победителями и лауреатами премии определит Экспертный совет на основании результатов интернет - голосования.
Новый состав Экспертного совета уже опубликован на сайте премии.
В него вошли признанные лидеры индустрии, MICE- эксперты, административные директора крупных российских и международных компаний из разных сфер бизнеса – активных заказчиков деловых поездок и MICE-мероприятий.
Премия RBT&MA привлекает все большее внимание и интерес как со стороны профессиональных участников event-рынка и MICE, представителей СМИ, так и клиентов, ключевых заказчиков мероприятий. Ежегодно в рамках торжественной церемонии Russian Business Travel & MICE Awardподводятся итоги и вручаются награды в 15-ти основных номинациях.
10 октября 2018г. в Центре Международной Торговли в рамках Всероссийского дня MICE пройдут четыре крупных отраслевых мероприятия:
Ежегодная торжественная церемония профессиональной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award станет завершающим аккордом Всероссийского дня MICE.
Интегрированная регистрация на все четыре события доступна на сайте Дня MICE.
Проголосовать на номинантов премии можно до 20 сентября на сайте премии.
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