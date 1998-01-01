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В Черногории – лесные пожары

Эксперты обсуждают, сказалась ли нынешняя жаркая погода на популярности отдыха на черногорской Адриатике

Пожары в Черногории близ Будвы не затронули российских туристов, сообщает ассоциация "Турпомощь"."Обращений в Ростуризм или на горячую линию "Турпомощи" в связи с распространением огня близ города Будва не поступало", — говорится в сообщении на сайте организации.

Ранее сообщалось, что близ Будвы, где расположен средневековый православный монастырь, популярный среди туристов, начался лесной пожар. "В настоящее время горят кустарники и другая растительность вдали от населенных пунктов. Тем не менее, из-за потенциальной угрозы распространения огня в тушении были задействованы три пожарных спецсамолета МВД страны", — уточняет "Турпомощь".

Отметим, что сегодня в Будве +32ºС, однако уже в воскресенье температура снизится до +25ºС, пройдут дожди.

В пресс-службе туроператора «Библио Глобус» нашему корреспонденту сообщили, что, «несмотря на жаркую погоду, спрос на черногорское направление сохраняется на прошлогоднем уровне. На вершине спроса – курорты Будва, Бечичи и Петровац.

Более 60% спроса у клиентов «Библио Глобус» приходится на апартаменты, 40% клиентов выбирают размещение в отелях Черногории.

В текущем сезоне наша компания осуществляет собственную полетную программу на направлении, рейсы совершаются ежедневно из Москвы и два раза в неделю из Петербурга и Екатеринбурга в период по 1 октября. Каждое кресло на борту обеспечено наземным размещением - это гарантированные апартаменты и номера в отелях.

Глубина продаж по направлению на данный момент достигает октября. Наиболее востребованная длительность туров в Черногорию у наших туристов - 10-14 ночей.

Стоимость тура в Черногорию на бархатный сезон с авиаперелетом, размещением отеле 3* и завтраками начинается от 34 тыс. руб.».

В свою очередь, Иван Половинкин, старший менеджер по связям с общественностью ANEX Tour, отметил: «Снижения спроса на отдых в Черногорию мы не отмечаем, направление демонстрирует устойчивый рост спроса в этом сезоне, без резких скачков.

Бархатный сезон здесь начинается в сентябре, это самое лучшее время для посещения страны. В это время туристов ждут еще теплое море, комфортная погода, множество фруктов, что идеально позволяет насладиться и пляжем, и экскурсионной программой.

Наша полетная программа в сентябре в Тиват осуществляется из Москвы рейсами Azur Air и Nord Star практически без корректировок».

/TOURBUS.RU