Новости Горячие новости Туроператоры «Фонд мира» и «Веди Тур Элит» заявили о прекращении деятельности/ Доллар сегодня достиг 69 рублей впервые с апреля 2016 года/ Роспотребнадзор просит привиться от кори перед поездкой в Европу

Туроператоры «Фонд мира» и «Веди Тур Элит» заявили о прекращении деятельности Туроператоры «Фонд мира» и «Веди Тур Элит» заявили о прекращении туроператорской деятельности в сфере выездного туризма, реестр неисполненных обязательств компаний сформируют 24 августа, сообщили в пресс-службе Ростуризма. «Туроператоры ООО ТК «Фонд мира» и ООО «Веди Тур Элит» заявили о прекращении деятельности в сфере выездного туризма. Таким образом, компании будут исключены из ассоциации «Турпомощь» с последующим возвратом им денежных средств фонда персональной ответственности. Формирование реестра неисполненных обязательств перед третьими лицами начнется 24 августа», — говорится в сообщении. На заседании Наблюдательного совета ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» руководители «Веди Тур Элит» заявили, что компания не имеет неисполненных обязательств перед клиентами, а последние обязательства ТК «Фонд мира», по данным его руководства, будут исполнены 24 августа. Доллар сегодня впервые достиг 69 рублей впервые с апреля 2016 года Доллар США в ходе торгов на Московской бирже достиг сегодня днем отметки 69 рублей впервые с 5 апреля 2016 года на фоне опасений участников рынка негативного влияния на финансовую систему страны новых санкций со стороны США, а также некоторого снижения нефтяных цен в рамках коррекции. Курс доллара США составил 69 руб./$1 в 12:57 МСК, что на 97 копеек выше уровня закрытия предыдущего дня, евро при этом достиг отметки 79,755 руб./EUR1 (+85,5 копейки к закрытию среды). Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снижается к доллару и евро второй день подряд на фоне опасений участников рынка негативного влияния на финансовую систему страны новых антироссийских санкций со стороны США, которые должны были вступить в силу с 22 августа. При этом на российском фондовом рынке активно снижаются в цене акции крупнейших госбанков — Сбербанка и ВТБ, которые могут понести наибольшие потери от новых санкций. Кроме того, на руку игрокам на понижение курса нацвалюты и наметившаяся отрицательная коррекция на мировых нефтяных площадках. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:59 МСК уменьшилась на 0,58% — до $74,35 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизилась к этому времени на 0,25% — до $67,69 за баррель. Роспотребнадзор просит привиться от кори перед поездкой в Европу Россиянам следует привиться от кори перед поездкой в некоторые европейские страны, сообщает в четверг Роспотребнадзор. «Ситуация по кори в мире, в том числе в странах Европы, уже третий год остается неблагополучной. Только за первое полугодие 2018 года в Украине зарегистрировано более 28 тыс. случаев кори, 13 из которых закончились летальным исходом. Напряженной остается ситуация в Румынии (70,5 на 1 млн), Италии (55,9), Черногории (51,1) и Франции (42,2)», — говорится в сообщении на сайте ведомства. При этом максимальные показатели заболеваемости за год с июня 2017 года зарегистрированы в Украине (606 случаев на 1 млн человек), Сербии (643), Греции (293) и Грузии (307). «Основная причина неблагополучной ситуации по кори в Европе – рост числа отказов от прививок детей и взрослых. Большинство заболевших (55,4%) – дети, 90% из которых не были привиты от кори», — отметили в Роспотребнадзоре. Российским туристам, не болевшим корью ранее и планирующим поездки в Европу, в ведомстве рекомендовали не менее чем за две недели до выезда привиться от заболевания. /TOURBUS.RU



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