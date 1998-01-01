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«Проблемных» туроператоров проверят

Ростуризм и «Турпомощь» обсудили список «проблемных» туроператоров, cознательно занижающих свою отчетность

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе Ростуризма, вчера в Федеральном агентстве по туризму состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь». Мероприятие проходило под председательством руководителя Ростуризма Олега Сафонова, и в нем принимали участие представители ведущих российских туроператоров.

Центральной темой заседания стало «формирование списка туроператоров в сфере выездного туризма для включения в план проведения проверок хозяйствующих субъектов в 2019 году в рамках осуществления Министерством культуры Российской Федерации государственного надзора за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма».

Как сообщили в пресс-службе, «после вступления в силу изменений в закон о туристской деятельности, предусматривающих предоставление туроператорами данных о количестве обслуживаемых туристов и общей цене реализованного турпродукта, Ростуризм и «Турпомощь» столкнулись с тем, что многие участники рынка стали представлять недостоверные сведения.

Заявленная ими стоимость турпродукта оказывалась многократно ниже среднерыночного уровня, а декларируемые объемы деятельности не соответствовали экспертным оценкам масштабов их бизнеса».

В Ростуризме отметили, что подобные действия туроператоров приводят к занижению размера формируемых ими фондов персональной ответственности, а также страхуемой суммы гражданской ответственности. «Все это влечет за собой неисполнение туроператорами обязательств перед туристами в случае банкротства или прекращения туроператорской деятельности.

Пример — ситуация с группой компаний «Натали Турс», у юрлиц которой общий объем финансовых гарантий составил немногим больше 150 млн рублей при совокупных обязательствах перед туристами более 1,5 млрд рублей», — сообщили в ведомстве.

В целях защиты прав и законных интересов российских туристов главой Ростуризма Олегом Сафоновым было ранее дано поручение «принять меры по недопущению занижения туроператорами размеров фондов персональной ответственности и сумм страхового покрытия… и подготовить список туроператорских компаний в сфере выездного туризма для включения в план проведения проверок хозяйствующих субъектов в 2019 году».

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко доложил о формировании данного списка в соответствии с поручением главы Ростуризма.

«Таким образом, в список были включены туроператоры, систематически не исполняющие в полном объеме и в сроки, предусмотренные законодательством, требования по предоставлению в «Турпомощь» отчетности, сведений об общей цене турпродукта, количестве туристов и средней стоимости турпродукта в сфере выездного туризма.

Было решено уточнить и скорректировать данный список и направить его в Минкультуры РФ для включения в план проверок хозяйствующих субъектов в 2019 году», — заключили в Ростуризме.

/TOURBUS.RU