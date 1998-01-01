Новости Отели двух столиц подвели «неординарные» летние итоги Чемпионат мира по футболу позволил московским отелям в июне-июле нарастить цены в три раза, а петербургским – лишь на 30%

На гостиничных рынках двух российских столиц лето 2018 года проходило под знаком ЧМ-2018, но при этом на отели Москвы и Санкт-Петербурга чемпионат мира повлиял по-разному, - сообщает маркетинговая компания JLL. Наиболее значительно крупномасштабное событие этого года повлияло на тарифы отелей, сообщает компания – так, средняя цена (ADR) за время чемпионата в среднем по Москве достигла 22,6 тыс. руб., что в три раза выше, чем в аналогичный период 2017 года (7,4 тыс. руб.). Северная столица также воспользовалась ажиотажным спросом - там отельеры по итогам первых двух летних месяцев подняли цены на 30% по сравнению с 2017 годом - до 13,5 тыс. руб. «Июль в целом продолжил тенденции, заданные июнем. Видимо, в процессе подготовки к мероприятию размещение в Москве как центральной точке чемпионата было более востребовано, но сразу после чемпионата спрос снизился - болельщики не остались в городе уже просто в качестве туристов, – комментирует Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. – Это хорошо видно по загрузке - 89% проданных номеров в июне в Москве и 84% в июле. В Петербурге загрузка была примерно одинаковой: 69,1% в июне и 69,6% в июле. Тариф также следовал этому тренду: в столице средняя рыночная цена по всем сегментам за июнь составляла 20,8 тыс. руб., в июле же – 20,6 тыс. руб. В Петербурге ситуация еще более ярко выраженная: 14,6 тыс. руб. в июне и 12,4 тыс. руб. июле». Рекордсменами за два месяца соревнований среди сегментов гостиничного рынка в Москве были: по динамике загрузки – люксовый, нарастивший показатель на 12% к прошлому году, до 86%; по уровню загрузки – верхний предел среднего, продавший 91% номеров; по динамике средней цены на номер – люксовый, зафиксировавший трехкратный рост до 71,2 тыс. руб.; по динамике доходности на номер (RevPAR) – люксовый, с увеличением показателя на 366% до 60,9 тыс. руб. В Санкт-Петербурге рекордсменами стали: по динамике загрузки – высокий cегмент, но при этом загрузка в нем снизилась по сравнению с двумя аналогичными месяцами прошлого года на 5%, до 84%; по динамике средней цены на номер – средний, увеличивший показатель на 41%, до 7,2 тыс. руб.; по динамике доходности на номер (RevPAR) – высокий сегмент, достигший 10,2 тыс. руб. (рост на 22%). «В целом стоит отметить, что ЧМ-2018 не принес ожидаемых результатов отельерам Северной столицы и, судя по динамике показателей отдельных сегментов рынка (чем ниже сегмент, тем активнее был в процентном соотношении рост цен), привлек преимущественно низкобюджетный спрос, при этом отпугнув традиционных туристов. Москва же, безусловно, выиграла, полностью оправдав прогнозы как по росту цены, так и по росту загрузки. С уверенностью можно сказать, что рекорды цены и загрузки этого лета столичным отелям не удастся повторить в ближайшем будущем», – заключила Татьяна Веллер. /TOURBUS.RU Операционные показатели брендированных гостиниц Москвы в июне-июле 2018 г. (средняя цена номера, доходность на номер, загрузка):

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