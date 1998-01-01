Клиенты «Туроператора Планета» остались без отдыха по вине одного из менеджеров

Руководство петербургской туркомпании утверждает, что ее сотрудник присвоил средства, уплаченные за четыре десятка туров

Около 40 клиентов петербургского ООО «Туроператор Планета») в последние дни пытаются решить проблему с выездом по оплаченным ими турам, одновременно подавая заявления в полицию с требованием о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества.

Вместе с тем генеральный директор компании «Туроператор Планета» Светлана Кабанова утверждает, что клиенты пострадали от неправомерных действий лишь одного менеджера, действовавшего по личной инициативе. А компания в целом «как работала, так и будет продолжать работать», сообщает наш корреспондент в Северной столице.

«Туроператор Планета» является одной из ведущих компаний России по экскурсионным групповым автобусным турам по Скандинавии (Швеции, Дании, Норвегии), Финляндии, Прибалтике (Эстонии, Латвии, Литве) и приему туристов в Петербурге» (так он сам себя характеризует), работает на рынке с 1991 года и до сих пор в каких-либо инцидентах замечен не был.

Его финансовая ответственность застрахована в САО «Якорь» на сумму в 10 млн рублей (договор действует до 26 января 2019 года, реестровый номер РТО 017787) и никаких заявлений по поводу невозможности исполнять взятые перед туристами обязательства руководство компании не делало. И не собирается делать, поскольку «Туроператор Планета» работает в штатном режиме (насколько это возможно в нынешних обстоятельствах) и продолжают предлагать потенциальным клиентам поездки не только на ближайшие даты, но и на будущее.

Офис оператора, как и его сотрудники, включая директора, доступны для клиентов. И это несмотря на то, что компания со сходным названием «Планета Travel» поспешила опубликовать пресс-релиз, в котором опрометчиво попыталась откреститься от тезки, почему-то заговорив о банкротстве «Туроператора Планета».

«Ни о каком банкротстве не идет даже и речи», - сразу же расставила все точки над i генеральный директор компании «Туроператор Планета» Светлана Кабанова в личной беседе. И пояснила, каким образом появились десятки пострадавших клиентов, отдых которых не состоялся или находится под угрозой срыва.

Оказывается, все они приобретали туры у одного и того же менеджера. По словам представителей турфирмы, она проработала в компании около года и до недавнего времени ни в чем предосудительном замечена не была. Более того: даже сейчас никто не сомневается в ее профессионализме и способности привлекать клиентов, многие из которых сотрудничали с ней на протяжении долгих лет, систематически приобретая самые разные поездки.

Однако теперь оказалось, что в последнее время оплату туров она просила переводить на ее личную банковскую карту и на карты ее родственников, а вместо типовых расчетных документов выдавала клиентам откровенную «липу». «Выясняется, что необходимые услуги по туру ею либо вовсе не были оплачены, либо оплачены частично, - говорят клиенты, - Многие из нас остались без отдыха».

Причем часть из потерпевших даже не может представить документы, подтверждающие сам факт оплаты туров: менеджер откровенно злоупотребляла их доверием и многое делала «на честном слове».

По словам Светланы Кабановой, в данном случае речь идет исключительно о преступной деятельности менеджера, который действовал в одиночку. «Она не вносила в имеющуюся у нас систему ни информацию об этих турах, ни, соответственно, деньги за них в кассу компании, - говорит она. – Я отлично понимаю настроение и эмоции пострадавших туристов, которые ей абсолютно доверяли, по мере возможности стараясь вести переговоры с ними лично. Однако поскольку деньги проходили мимо кассы компании, финансовую ответственность я готова нести только в том случае, если по этому поводу будет принято решение суда».

При этом она подтвердила, что возглавляемая ею компания «Туроператор Планета» продолжает работать в штатном режиме и по-прежнему оказывает клиентам весь спектр услуг.

Что касается бывшего менеджера, который по заявлениям потерпевших был задержан на оговоренное законом время правоохранительными органами, в настоящее время расследованием его преступной деятельности занимаются опытные специалисты. Поскольку общее число пострадавших и полный объем ущерба пока неизвестны, рано говорить и об уровне ответственности за содеянное.

Однако в сложившейся ситуации при наличии документального подтверждения мошенничества (а именно о нем должна идти речь) отвечать проворовавшемуся менеджеру наверняка придется и рублем, и свободой.

/TOURBUS.RU