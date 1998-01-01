Новости Падение рубля и возведение моста подогрели интерес к Крыму Туроператоры и Ростуризм отмечают рост интереса к крымскому направлению в этом летнем сезоне

Около 4,4 млн туристов посетили Крым с начала нынешнего года, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил на днях глава Ростуризма Олег Сафонов. "Мы видим значительное увеличение количества туристов, которые приезжают в Крым: на сегодня это 4,386 млн туристов, что на 28% больше, чем за соответствующий период прошлого года", — сказал Олег Сафонов в эфире телеканала "Крым 24". По прогнозам ведомства, в 2018 году Крым примет около 6,5 млн туристов. Заметный рост турпотока ожидается на фоне развития транспортной инфраструктуры региона: в середине апреля 2018 года начал работать новый терминал аэропорта "Симферополь", во второй половине мая запущено движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту. Напомним, что турпоток в Крым в 2017 году сократился, по данным властей региона, на 3% — до 5,4 млн человек на фоне открытия Турции и холодной погоды на полуострове в начале курортного сезона. В то же время российский сервис бронирования жилья Tvil.ru сообщает, что Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Феодосия и Судак входят в топ-5 популярных городов для отдыха в новогодние каникулы 2018-2019 гг. При этом самый недорогой и длительный индивидуальный отдых планируется в Судаке: в среднемтуристы бронируют там проживание на 12 ночей, а обойдётся оно в сумму от тысячи рублей в сутки. В Ялте же проживание на Новый год заметно дороже - от 2789 руб. в сутки. Комментируя эти цифры, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», в интервью нашему порталу отметил: «Отдых в Крыму сейчас действительно пользуется спросом, рост по сравнению с прошлым годом составил около 15-20%. Крымский мост в этом году пересечет примерно 500 тыс. туристов. Можно предположить, что наземным путем туда прибудет на 30-35% больше отдыхающих, чем в прошлые годы. Для сравнения: аэропорт показывает прирост всего в 3-4%. Наземный путь более популярен по всем понятной причине – он дешевле. Авиабилеты же подорожали в среднем на 8-10%. Также еще одна причина популярности Крыма - спад стоимости путевок примерно на 5%. Прошлый год был неудачным для Крыма, отельеры после этого заморозили цены, и, в результате, в этом году не произошло заметного скачка стоимости. При этом говорить о том, что сейчас идут активные бронирования путевок в Крым на новогодний отдых, не приходится. Большим спросом в этот период пользуется Краснодарский край – там лучше инфраструктура и городская среда. Крым всегда проигрывал Сочи на период новогодних и рождественских праздников». В свою очередь, Наталья Давыдова, руководитель отдела рекламы туроператора «АЛЕАН», отметила в беседе с нами: «Рост по Крыму у нас сейчас составляет 17,5% по сравнению с прошлым годом. Причины этого – ослабление рубля, снижение цен в Крыму по отношению к прошлому году на 5-7% и открытие моста. Сейчас глубина бронирования в основном - сентябрь-октябрь. Меньше ноябрь и декабрь. На новогодние праздники пока бронирований немного». /TOURBUS.RU

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