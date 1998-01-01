Новости Цены на топливо ударили по речным круизам Представители ручных круизных компаний подводят не слишком оптимистичные итоги заканчивающегося летнего сезона

По оценкам экспертов, ситуация с резким ростом стоимости топлива привела к тому, что по итогам этой навигации организаторы речных круизов в лучшем случае выйдут на ноль, возможно и окажутся в минусе, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе. Так, по словам Андрея Михайловского, генерального директора компании «Инфофлот», резкое подорожание топлива весной этого года до сих пор так и не удалось отыграть. «Если учесть, что произошло это буквально за несколько недель до начала навигации, а более 60% туров на сезон уже было реализовано по ценам, не учитывающим этот скачок, легко можно просчитать последствия», – говорит он. По его мнению, в этом году «отыграть» ценовой скачок топлива почти не представляется возможным, и поэтому к концу нынешней навигации разные компании придут либо с нулевыми доходами, либо с «минусом». «Если же ситуация не изменится каким-либо образом в лучшую сторону и в следующем сезоне, последствия могут быть самыми печальными», - признает он. «Сейчас ситуация такова, что судовладельцы фактически осуществляют рейсы себе в убыток. И дай бог, если с учетом всех возможных доходов нам всем к концу навигации удастся выйти в ноль, - говорит заместитель руководителя круизного центра «Латти» Елена Рогова. – О каком вообще развитии отрасли может идти речь, если в настоящее время все думают о том, как выжить в принципе?» При этом эксперты не скрывают: на следующий сезон стоимость речных туров уже выросла на 15-25%, поскольку их устроители «заложили» в цену удорожание топлива. Однако насколько этот шаг окажется эффективным, пока неизвестно, так как не исключено, что часть клиентов может отказаться от приобретения и без того недешевых путешествий по реке. «У большинства потенциальных туристов желание купить речной круиз есть, но нет возможности сделать это, - уточняет Елена Рогова. – Причина банальна: у них нет «лишних» денег на эти цели». По оценке экспертов, во многом ситуацию спровоцировало вступление в силу с 1 января 2018 года поправок в Налоговый кодекс, повышающих акцизы на дизтопливо и бензин. И хотя их в конце года обещают вернуть, заправлять лайнеры топливом надо сейчас, а не в декабре. «Если стоимость акцизов вернут, это в определенной мере компенсирует расходы и поддержит отрасль, - отмечает Андрей Михайловский. – Однако в целом проблема все равно решена не будет». Увы, но при таком развитии событий говорить о дальнейшем росте внутреннего спроса на речные круизы сложно. «Нельзя сказать, что круизы на следующую навигацию сейчас не покупают – продажи идут, - отмечает Андрей Михайловский. – В настоящее время их приобретают только постоянные клиенты и говорить о тенденциях рано. Но если эта категория туристов, хотя и не без жалоб, все равно купит круизы, новые клиенты могут и не появиться по причине дороговизны путевок. И если государство не поможет отрасли путем компенсаций за «взлет» цен на топливо или с помощью активного продвижения речного круизного отдыха на таком же уровне, как это происходит с Крымом, в навигацию 2019 года войдут не все игроки рынка». В свою очередь, Елена Рогова говорит, что, «если никаких мер стабилизации на рынке топлива для речников предпринято не будет, судовладельцы вполне реально могут разориться, а нам нечего будет продавать». /TOURBUS.RU Еще больше новостей круизного рынка в России и мире

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