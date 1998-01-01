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Рубль сегодня вновь заметно слабеет/ Почти 150 исков туристов к "Натали Турс" поступило в Таганский суд Москвы/ У летевшего сегодня в Сочи Ту-204 загорелся двигатель

Рубль сегодня вновь слабеет

Доллар США и евро росли сегодня утром на Московской бирже. Рубль вновь слабеет к бивалютной корзине в ожидании вступления в силу очередного пакета санкций, - сообщает «Интерфакс».

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,38-67,48 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,45 руб./$1 (+17,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).Евро вырос до 78,02 руб./EUR1 (+17 копеек).

Курс доллара в 14:24 МСК составил 68,01 руб./$1, прибавив 73,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 79,01 руб./EUR1 - плюс 1,16 рубля к уровню предыдущего закрытия. Курс Евро к рублю превысил 79 руб. за 1 евро впервые с 11 апреля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов среды в ожидании вступления в силу нового пакета санкций, введенного США в начале августа в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Почти 150 исков туристов к "Натали Турс" поступило в Таганский суд Москвы

В Таганский районный суд Москвы подано 145 исков к туроператору "Натали Турс" (юрлицо ООО "Панорама Тур"), следует из картотеки дел суда.

Согласно данным картотеки, по 10 искам уже были вынесены решения, они были поданы до 4 июля, когда "Натали Турс" объявила об аннуляции всех оплаченных туров. С 18 июля по 9 августа был подан 91 иск к туроператору. Суд нашел недостатки во всех заявлениях, 4 из них имеют статус "возвращено", остальные – "оставлено без движения".

С 13 по 21 августа было подано 44 иска, большинство из них только зарегистрированы.

Иски были поданы как самостоятельно туристами, так и "Клубом защиты прав туриста". Также есть заявления от Управления Роспотребнадзора по Москве.

По некоторым искам соответчиком привлечена страховая компания "Ингосстрах", где застрахована финансовая ответственность туроператора.

Как сообщили в "Клубе защиты прав туриста", он подал 30 исков к туроператору, и в настоящий момент заявления имеют статус "без движения".

"В суде нам указали на недостатки поданных исков, которые мы должны исправить до 18 сентября. В частности, просят подключить к работе исковые требования турагентств, через которые клиенты приобретали туры, документы по страховке клиентов, а также сделать запрос в страховые компании, чтобы получить выплаты (если это возможно) или документ, подтверждающий отказ в компенсациях", — рассказала адвокат организации Маргарита Еремеева.

Как сообщалось вчера, к 21 августа "Натали Турс" выплатила клиентам лишь около 3,5 млн рублей за аннулированные туры по 20 договорам о реализации турпродукта. При этом общее число претензий насчитывает 12 тысяч. Долг "Натали Турс" перед туристами и партнерами составляет 1,5 млрд рублей.

У летевшего в Сочи Ту-204 загорелся двигатель

Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший сегодня рейс WZ 808 Уфа — Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания левого двигателя, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" заместитель Уфимского транспортного прокурора Александр Морозов.

По его словам, возгорание левого двигателя воздушного судна Ту-204 произошло после взлета из Уфы на высоте около 200 метров. Командир отключил левый двигатель и вернулся в аэропорт вылета.

"На борту находились 160 взрослых и 42 ребенка. Пассажирам оказана медицинская помощь и помощь психологов. В связи с задержкой рейса им были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание. Нарушений Федеральных авиационных правил не установлено, жалоб со стороны пассажиров не поступило", — отметил А.Морозов.

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки самолета.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник, 57 пассажиров самолета отказались от перелета, остальные вылетели резервным бортом. На онлайн-табло аэропорта сообщается, что резервный самолет вылетел из Уфы в 11:21 (9:21 мск).

Для расследования всех обстоятельств и причин произошедшего события создана комиссия Росавиации.

/TOURBUS.RU