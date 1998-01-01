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Дороже всего нашим туристам добраться до Перу, Новой Зеландии и Парагвая

Аналитики онлайн-тревел агентства Kupibilet представили рейтинг самых дорогих для наших туристов авианаправлений

Онлайн-агентство Kupibilet.ru представило рейтинг стран, куда россияне купили самые дорогие авиабилеты эконом-класса с вылетом 1 июня – 31 августа.

"Список возглавляет Перу. Чтобы добраться до его столицы Лимы, путешественники заплатили в среднем 111,5 тыс. рублей.

Прямых перелетов из России в Перу нет – дешевле сделать пересадку в Амстердаме, Лондоне, Анкаре, Барселоне. Минимальная стоимость билета в один конец составит 40 тыс. рублей, в пути придется провести минимум 18 часов", — рассказали в пресс-службе сервиса.

Второй по дороговизне страной стала Новая Зеландия, средняя стоимость проданных билетов по направлению составила 90 тыс. рублей. Перелет длится от 20 часов, а при желании сэкономить в пути придется провести более суток.

Самый недорогой билет в одну сторону стоит порядка 38 тыс. рублей.

"На третьем месте – республика Парагвай. Средняя стоимость билетов, проданных по направлению этим летом, — 87,1 тыс. рублей — это сумма за перелет с одной пересадкой в Испании. При этом билет будет стоить в 2,5 раза дешевле, если лететь с двумя пересадками", — сообщили в компании.

В топ рейтинга также вошли африканская республика Того и Эквадор – чтобы добраться до этих стран, россияне заплатили 84,4 тыс. и 81,6 тыс. рублей соответственно. В топ-10 дорогих стран попали также Аргентина, Фарерские острова, Зимбабве, Гана и остров Мадагаскар.

"Решение приобретать не самые дешевые билеты в дальние страны в большинстве случаев осознанно. Чтобы расширить горизонты, одни путешественники во время пересадки целенаправленно "захватывают" города, в которых ранее не бывали. В целом за последние полгода выросло количество заказов по "экзотическим" направлениям и маршрутам со сложными пересадками", — отмечают в пресс-службе.

/TOURBUS.RU