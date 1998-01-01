Новости В Дубровнике очень много туристов, но россиян не хватает Презентация богатых туристических возможностей «жемчужины Адриатики» прошла вчера в российской столице

Одной из основных тем прошедшей вчера в посольстве Хорватии в Москве встречи с туроператорами и журналистами стала презентация туристического потенциала Дубровника, которую провели представители Туристического управления Хорватии. Как было отмечено в ходе презентации, Дубровник – жемчужина Адриатики, одно из самых популярных мест для отдыха в Хорватии. В 1979 году Дубровник был отнесен к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда легко добраться, в летнем сезоне в Дубровник выполняется около 60 прямых международных рейсов, в том числе из Москвы. В зимнем сезоне прямые перелеты осуществляются из Франкфурта, Лондона, Барселоны, Мадрида, Рима, Стамбула и Варшавы. Несмотря на то что население Дубровника не превышает 42 тыс. человек, за прошлый год тут побывало более миллиона туристов со всего света, что на 17% больше, чем в 2016 году. Также было зарегистрировано более 4 млн ночевок (+14%). Наибольшее число прибытий в Дубровник было зарегистрировано из Великобритании, США и Германии. Россия в топ-10 не попала - из нашей страны в городе остановились 9336 туристов, а общее число ночевок россиян на территории города составило 47,7 тыс. ночей. В ходе встречи представители туристического офиса Дубровника отметили, что за последние годы город стал настолько популярен, что от этого стали страдать местные жители. В связи с этим было решено принять ряд мер, в том числе ограничить число круизных туристов, которые могут посетить город в один день. «Дубровник - один из популярных круизных портов. Иногда за день сюда заходит по четыре больших круизных судна. Число туристов, желающих познакомиться с достопримечательностями, может одновременно составлять более 25 тыс. Поэтому властями было решено ввести к 2019 году квоту на посещение достопримечательностей за день, равную 4 тысячам человек», - отметила в ходе презентации Сандра Милошевич, руководитель отдела по связям с общественностью туристического офиса Дубровника. Отметим, что Старый город Дубровника с его массивной крепостной стеной приобрел огромную популярность у туристов со всего мира после того, как "сыграл роль" Королевской Гавани в сериале "Игра престолов". При этом на презентации отмечалось, что Дубровник по-прежнему может многое предложить современному туристу: прекрасную программу развлечений, высокую кухню, винные туры, спа-программы и т.д. Отельная база города рассчитана как на бюджетного, так и на состоятельного туриста. Всего тут имеется 51 отель 3-5* общей вместительностью 12,5 тыс. номеров, 14 хостелов а также 20,5 тыс. мест в частных апартаментах. Райко Ружичка, глава представительства по туризму Республики Хорватии в России, заявил, что на текущий год планируется множество промо-кампаний, чтобы увеличить туристический поток в Хорватию из России. «Одна из основных проблем – то, что русские туристы любят принимать решение в последний момент. Дубровник - небольшой, но очень популярный у международных туристов город. Они заранее планируют свой отдых. Часто бывает так, что туроператор просто не может найти свободные номера или апартаменты для своих клиентов, особенно в высокий сезон. Мы хотим рассказать, что Хорватия – прекрасное место для отдыха не только в высокий сезон – лето, но и осенью и зимой», - заключил г-н Ружичка. В заключение мероприятия представители турофиса отметили, что, по предварительным прогнозам, увеличение туристического потока из России к концу 2018 года составит не менее 8%. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка