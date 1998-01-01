Минтранс хочет перевести «старый» авиапарк под российскую юрисдикцию

Как сообщает «Коммерсант», Минтранс начал принуждать авиаторов переводить «старые» иностранные самолеты в реестр РФ, что вызывает проблемы у ряда отечественных перевозчиков.

Так, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса Евгения Дитриха решить проблему «необоснованного отказа», который департамент госполитики в гражданской авиации министерства дал авиакомпании «Якутия» на просьбу использовать Boeing 737, зарегистрированный на Бермудах.

Перевозчик брал этот самолет, чтобы избежать срыва летней программы из-за дефектов двигателей у трех из пяти российских SSJ 100, о чем в мае «Якутия» сообщила авиавластям, говорится в письме президента АЭВТ Владимира Тасуна.

Авиакомпания потратила 50 млн руб. на подготовку Boeing 737 в соответствии с международными требованиями летной годности. Владелец судна — лизинговая компания Fortress из США требовала, чтобы самолет сохранил регистрацию на Бермудах, поскольку «стандарты РФ в части поддержания летной годности пока не соответствуют общемировым и международным стандартам».

По данным АЭВТ, 95% перевозок в РФ идут на взятых в лизинг иностранных самолетах, в основном зарегистрированных на Бермудах (689 судов), в Ирландии (34) и других странах. По Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) государства могут заключать соглашения, по которым основной контроль за летной годностью возложен на страну регистрации (ответственность РФ тогда ограничена одобрением станций техобслуживания авиакомпаний). Сертификат летной годности самолету дают в государстве регистрации.

Но авиадепартамент Минтранса счел, что документация на самолет старше 20 лет из реестра Бермуд «не позволяет оценить его техническое состояние» и суда такого возраста следует ставить в реестр РФ. В июле Росавиация уже регистрировала в российском реестре 27-летний Boeing 767 чартерной Azur Air. В АЭВТ называют решение «не соответствующим ни законодательству РФ, ни требованиям ICAO». Ограничения эксплуатации самолетов в зависимости от возраста противоречат мировой и отечественной практике.

По данным издания из-за дефицита парка «Якутия» лидирует по задержкам длительностью восемь-десять часов (в июле почти 14% рейсов) и по требованию Росавиации сократила 15% чартерной программы.

Планы перевести эксплуатируемые в РФ иностранные самолеты в госреестр РФ обсуждаются не первый год. По мнению источников в отрасли, перевод «пока невозможен» — нет «унифицированных и гармонизированных правил эксплуатации и поддержания летной годности».

Иностранные лизингодатели обеспокоены защитой прав собственности и неопределенностью с остаточной стоимостью самолета при его возврате лизингодателю. Собеседники издания сходятся в том, что основная проблема реестра РФ — это скорость работы: «То, что на Бермудах делается меньше чем за сутки, в России длится неделями и месяцами». Источник замечает, что «лучше вместо 200 тыс. руб. заплатить госпошлину Бермудам в €10 тыс.».

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов говорит, что ряд авиакомпаний Европы также регистрирует суда на Бермудах. Он отмечает, что, для того чтобы иностранные лизингодатели не опасались работать в российском правовом поле, нужно привести нормативную базу в соответствие с зарубежной, как в ряде стран СНГ, и вывести воздушные суда из-под налога на недвижимость.

Комментируя возникшую проблему, Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост» в беседе с нашим корреспондентом отметил: «Это скорее политическое решение, чем практическое. Для этого придется изменять законодательные акты и многое другое, чтобы у лизинговых компаний было чувство уверенности в завтрашнем дне, иначе ничего не получится.

Правда мне не совсем понятна ситуация с возрастом воздушных судов - 20 лет это не возраст для самолета, так что хотелось бы получить комментарии к этому вопросу. Но вектор сложившейся ситуации понятен.

Нужно менять законодательную базу, а это тяжелая работа, но вполне выполнимая. Кроме всего прочего нужно не просто выпускать постановления, но создавать международные соглашения со странами, где арендуются и регистрируются лайнеры».

/TOURBUS.RU