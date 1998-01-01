Новости

«Выигрывай на ОТДЫХе» – акция для турагентов

Не упустите возможность стать обладателями сертификатов на инфотуры в Индонезию, проживание в отелях Дубая, Парижа, Москвы, Кералы и Словении и многих других призов

Самое время запланировать поездку на "ОТДЫХ"! Профессиональные посетители Международного форума-выставки по туризму "ОТДЫХ-2018" имеют уникальную возможность выиграть призы от партнеров выставки в рамках акции для турагентов «Выигрывай на ОТДЫХе»!

Не упустите возможность стать обладателями сертификатов на инфотуры в Индонезию, проживание в отелях Дубая, Парижа, Москвы, Кералы и Словении, тур в Палестину на двоих и круиз по рекам Беларуси.

Для участия в акции нужно пройти регистрацию профессионального посетителя на сайте выставки и получить именной бейдж, распечатать ближе к выставке с сайта акционный билет или взять его вместе с путеводителем в ЦВК «Экспоцентр», провести переговоры и отсканировать свой бейдж на каждом стенде партнеров акции.

Выполнив все условия акции, вы становитесь участником электронного розыгрыша и получаете шанс выиграть на «ОТДЫХе» один из следующих призов:

Проживание в ОАЭ в отеле 5* на 2 ночи на двоих.

Проживание в Индии на курорте Керала 6 дней/5 ночей на двоих.

Тур в Палестину на двоих на 4 ночи/5 дней с проживанием, трансферами, питанием all inclusive и экскурсионным обслуживанием.

Проживание в отеле Парижа на 2 ночи на двоих.

Проживание в Словении на курорте Рогашка-Слатина в отеле Grand Hotel Sava 4* sup в номере Lux на 3 дня/2 ночи на 1 человека с питанием завтрак – ужин, посещением крытых термальных бассейнов и саун в Терме Лотус.

3 сертификата на участие в инфотуре в Индонезию.

2 сертификата на проживание в Prince Park Hotel в Москве в номере на двоих категории «ЛЮКС» и категории «СТУДИО» на 2 ночи weekend, включая завтрак.

Круиз по водным путям Беларуси

Список призов неокончательный и расширяется с каждой неделей!

Результаты акции будут объявлены на сайте форума-выставки «ОТДЫХ-2018» до 21 сентября 2018 года!

Все еще думаете, приходить ли на выставку «ОТДЫХ-2018»?

Регистрация профессиональных посетителей по ссылке



