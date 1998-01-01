Выяснилось, на чем экономят российские туристы

Сервис OneTwoTrip провел опрос пользователей портала и узнал, как российские путешественники планируют свои расходы на время зарубежных поездок.

Выяснилось, что 64% опрошенных признались, что за последний год стали брать в поездки больше денег на текущие траты (питание, экскурсии, наземный транспорт и т.д.). При этом 17% участников исследования отметили, что даже это не позволяет уложиться в бюджет, и под конец отпуска им приходится выходить за пределы изначально запланированных границ.

46% участников опроса отметили, что для соблюдения бюджета в конце поездки им приходится экономить.

Если вопрос экономии возникает, то путешественники готовы урезать свои расходы на экскурсии и музеи (22%), на транспорт (пользоваться общественным вместо такси, больше ходить пешком) — этот вариант также выбрали 22% респондентов.

Третьим по популярность способом сократить расходы стала минимизация затрат на кафе и рестораны: экономить на еде готов 21% путешественников.

Интересно, что в целом эти действия приносят плоды, и путешественникам удается остаться в рамках запланированного бюджета на поездку.

72% опрошенных ответили, что во время путешествий они не тратят все запланированные деньги. 11% опрошенных тратят в поездке всё, что берут с собой. 17% ответили, что правильно спланировать расходы им не удается, что приводит к значительным тратам сверх бюджета.

Ранее OneTwoTrip также проанализировал продажи авиабилетов с вылетом в сентябре — ноябре 2018 года и обнаружил повышение стоимости перелетов.

Средний чек по купленным авиабилетам туда-обратно на осень по России составляет 13.380 рублей, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года, по авиабилетам для зарубежных поездок — 21.890 рублей (+14%).

“Расходы на месте нередко составляют значительную часть отдыха и являются важным фактором, определяющим выбор направления. Вполне обычный обед или ужин в условной европейской столице может быть кратно дороже того, сколько мы привыкли платить за питание в России. Особенно чувствительно это становится в периоды скачков валютных курсов.

Мы не исключаем, что в ближайшей перспективе фактор расходов на месте усилит свое влияние, например, заставив экономных путешественников обратить большее внимание на азиатские страны или на организованный туризм с включенным питанием”, — прокомментировал результаты публикуемого исследования директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.

/TOURBUS.RU