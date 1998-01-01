Новости Подписано постановление о субсидиях туроператорам, развивающим внутренний туризм Эксперты обсуждают, поможет ли развитию российских курортов проект поддержки отечественных туроператоров

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о государственной поддержке туроператоров, обеспечивающих турпоток на внутренних туристских маршрутах. Документ, опубликованный в понедельник на портале правительства России, устанавливает правила выделения субсидий и перечень маршрутов. Как уточняется в постановлении, «субсидии предоставляются в целях возмещения расходов, понесенных туроператорами, зарегистрированными на территории Российской Федерации, в связи с оказанием услуг по реализации туристского продукта по туристским маршрутам, включенным в перечень пилотных субсидируемых приоритетных туристских маршрутов по Российской Федерации». В перечень пилотных субсидируемых приоритетных туристских маршрутов вошли территории республик Карелия, Алтай и Бурятия, Приморского, Камчатского и Алтайского краёв, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Сахалинской и Тюменской областей – круглогодично, а также Краснодарского края (без города Сочи) – в период с января по май и с сентября по декабрь (за исключением новогодних каникул). Субсидии будут предоставляться на основании соглашения между Минкультуры России и туроператором, по типовой форме, установленной Минфином России. «Претендующий на субсидию туроператор должен быть зарегистрирован на территории России, не должен являться иностранным юридическим лицом. Для получения субсидии туроператор должен будет документально подтвердить, что он обеспечивает турпоток по туристскому маршруту из перечня приоритетных маршрутов не менее года, предшествующего году получения субсидии», — говорится в пояснительной записке к документу, подготовленной Минкультуры России. Размер субсидии определяется исходя из количества туристов, которым оказаны услуги туроператора (не менее 150 туристов), и размера субсидии, предусмотренной на одного туриста (от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей). В федеральном бюджете на эти цели предусмотрены средства в размере 320 млн рублей. «Принятое решение позволит обеспечить прирост туристских потоков на приоритетных туристических маршрутах по России более чем на 100 тысяч человек в год», — говорится в записке. Отметим, что на днях организация «Опора России» направила министру культуры РФ Владимиру Мединскому просьбу о корректировке этого постановления с тем, чтобы включить в список субсидируемых регионов Сочи и Крым. «Это позволило бы поддержать наши направления в «низкий» сезон, как это делают наши конкуренты (к примеру, Турция). Будет больше туристов и, следовательно, больше загрузки у отелей, посетителей экскурсий, ресторанов и т. п. Люди не станут сокращать штат своих сотрудников до следующего сезона и взвинчивать цены в «высокий» сезон, чтобы окупить свои расходы», – рассказал, комментируя письмо, вице-президент общественной организации Алексей Кожевников. Однако это предложение, как теперь стало ясно, принято не было. Комментируя нашему порталу правительственное постановление, генеральный директор туроператора «Дельфин» отметил: «Конечно, в масштабах отечественного туррынка сумма в 320 млн рублей малозначительна. Мы обсуждали возможность субсидирования развития внутреннего туризма с представителями правительства последние пять лет. Здесь очень много вопросов и подводных камней. Поэтому было решено, что нужно провести «пробу пера». И мы расцениваем это постановление именно как пилотный проект. В ходе обсуждений нами была выведена формула, что за каждого туриста туроператору нужно выдавать субсидию в размере двух тыс. рублей. Если разделить 320 млн на 2 тыс., то получится что субсидии охватят пока что лишь около 150 тыс. туристов. Конечно, это немного, ведь только Крым принимает в год 5-6 млн отдыхающих, Краснодарский край около 15 млн. Тем более, эти средства выделяются сразу на девять направлений, которые нужно популяризировать. Но, если мы справимся с этой задачей и сможем отправить хотя бы тысячу туристов по новому маршруту, то сможем получить субсидию, которая будет направлена на рекламу и продвижение еще неизвестных направлений отдыха в России. Ведь именно это основная цель проекта – рассказать нашим туристам, где можно отдыхать в России, познакомить их с нашими курортами и базами отдыха». Как отметила в свою очередь пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, "Принято беспрецедентное решение, которого все ждали, но не особо верили в его реальность. Важно, что при подготовке постановления власти интересовались мнением турбизнеса. В конце апреля в рамках Координационного совета по туризму, который проходил в Калуге, директор департамента туризма и региональной политики министерства культуры России, а ныне заместитель министра культуры Ольга Ярилова отдельно собрала туроператоров из упомянутых в постановлении регионов, чтобы обсудить реальность требований для получения субсидий и уточнить формулировки. В итоге в проект документа были внесены отдельные изменения". /TOURBUS.RU

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