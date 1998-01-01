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Иран не будет ставить в паспорта туристов пограничные штампы

Эксперты обсуждают, будет ли способствовать нововведение иранских властей росту российского турпотока

Правительство Ирана готовит законопроект, согласно которому в паспорта иностранных туристов не будут проставляться штампы о въезде и выезде. Мера призвана снять опасения туристов в условиях санкций США, сообщает иранское агентство Mehr.

"В целях снятия озабоченности туристов по поводу санкций США в отношении лиц, посещающих Иран, Исламская Республика в ближайшее время начнет программу, в соответствии с которой не будет штамповать паспорта туристов, прибывающих в страну", — говорится в сообщении.

Вице-президент Ирана и руководитель Организации по культурному наследию, ремеслам и туризму (ICHTO) Али Асгар Мунесан заверил местных отельеров и участников туристического рынка, что иранское правительство примет протекционистские меры для поддержки промышленности в условиях односторонних санкций США против Ирана.

"Штампы о въезде и выезде не будут ставиться в паспорта туристов, этим мы снимем опасения туристов по поводу поездки в Иран из-за санкций США", — цитирует его сайт агентства.

Он привел данные миграционной полиции Ирана, согласно которым в целом иностранный турпоток в республику вырос на 38% за первые четыре месяца текущего года, в то же время число европейских туристов сократилось, что повлияло на доходность 4- и 5-звездочных гостиниц.

Как напоминают СМИ, США вернули часть односторонних санкций против Ирана, действовавших до заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). С начала августа действует эмбарго на поставки угля, алюминия, стали, графита и программного оборудования, а также запрет на валютные операции с иранским реалом. С ноября санкции затронут иранский Центробанк, порты, морской транспорт и энергетическую отрасль.

До сих пор отметки о посещении Ирана, по словам экспертов, могли создать проблемы для наших туристов, собирающихся посетить после этого Израиль или получить американскую визу.

Комментируя возможное решение иранских властей, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туроператора «АРТ Тур», заявил нашему корреспонденту: «Да, это правильное решение. Уверен, оно может положительно повлиять на рост турпотока. Так уже давно поступает, к примеру, Абхазия, не признанная большинством стран мира.

На Иран спрос есть, он растёт. Но пока это крохи по сравнению с другими популярными направлениями.

Иран – большей частью направление для путешественников, любителей истории, древностей и эксклюзива. А какая там кухня, очень вкусно! Плюс это круглогодичное направление».

В свою очередь, Александр Никитенко, руководитель отдела стран Среднего Востока компании «Квинта-Тур», отметил: «Штамп по посещении Ирана никогда не вызывал проблем, на моей памяти не было никаких прецедентов.

Но пока это страна для индивидуалов, тех, кто много ездит в основном с деловыми визитами. Еще это дорогое направление, поэтому спрос не массовый. Самое оптимальное время для путешествия в Иран - осень-весна.

Иран может многое предложить туристу, достаточно зайти на сайт ЮНЕСКО – таким набором достопримечательностей редко кто может похвастаться».

/TOURBUS.RU