Туристы снова стали летать

Данные ведущих аэропортов страны подтверждают: этим летом количество отправляющихся на отдых туристов заметно выросло по сравнению с 2017-м. Однако перечень направлений-лидеров практически остается неизменным, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Например, петербургский аэропорт Пулково по итогам июля 2018 года нарастил общий пассажиропоток на 9,7% (до 2,1 млн человек): на внутренних воздушных линиях он возрос на 10,8%, а на международных – на 8,4%. При этом, по данным управляющей воздушной гаванью компании, в десятку наиболее популярных у пассажиров направлений внутри России входят «отпускные» Симферополь, Сочи и Калининград, а среди зарубежных в числе лидеров называют Анталью, Ларнаку, Барселону и Бургас.

По сведениям международного аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов»), за два минувших месяца лета 2018 года он обслужил 534 тыс. пассажиров только на маршрутах, связывающих Екатеринбург напрямую с российскими и зарубежными курортами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 5%, а в десятку самых популярных у уральцев курортных маршрутов входят перелеты в Анталью, Сочи, Симферополь, Анапу, Ларнаку, Даламан, Ираклион, Бургас, Барселону и Дубай.

При этом пресс-служба воздушной гавани Екатеринбурга сообщает, что «по объемам перевозок вне конкуренции оказалась Анталья». «На этом маршруте обслужено 199 тыс. пассажиров (+7% к уровню 2017 года), а всего на турецкие курорты (Анталья, Даламан, Бодрум, Алания) из аэропорта Екатеринбурга перевезено более 238 тыс. пассажиров (рост 16%)», – отмечают в Кольцово.

По данным аэропорта, конкурировать с Турцией по популярности фактически некому: на Кипр, к примеру, за 2 месяца 2018-го из Екатеринбурга отправились немногим более 28 тыс. пассажиров, а в Грецию (в Ираклион, Салоники и Родос) - 23 тыс.». По сравнении с этими данными объем перевозок на отечественные курорты (Сочи, Анапа, Геленджик, Крым) выглядит куда более предпочтительным: туда из «Кольцово» улетели 169 тыс. пассажиров.





Подтверждают тенденцию и в Московском авиационном узле (МАУ). Так, в июне этого года количество пассажиров на международных нерегулярных рейсах в аэропортах МАУ возросло более чем на 30% и почти достигло уровня в 950 тыс. человек. В частности, «Внуково» в июне увеличил пассажиропоток на 19,8% и показал лучшую в Европе динамику по этому показателю.

Причем, по данным Росавиации, чартерные перевозчики играют все большую роль: в настоящее время, как минимум, шесть авиакомпаний, в структуре бизнеса которых осуществление чартеров составляет большую часть, регулярно входят в число 15-ти самых крупных в России. Причем темпы роста пассажиропотока у них значительно превосходят общие. В частности, по итогам первого полугодия 2018-го авиакомпания Red Wings перевезла более 937,7 тыс. пассажиров, увеличив этот показатель, по сравнению с 2017-м, на 216%.





«Летом выездной турпоток, безусловно, имеет в аэропортах определяющее значение, поскольку значительная часть рейсов ориентирована на осуществление полетов по «отпускным» направлениям, - констатирует Дмитрий Мазаников, глава представительства «РоссТур» на Северо-Западе РФ. – Однако скоро этот объем начнет снижаться: на ситуацию влияют не только близкий к окончанию летний сезон, но и такие факторы, как снижение курса национальной валюты и подорожание топлива».

/TOURBUS.RU



