Новости Зарубежным яхтам перекрыли путь в Петербург Несмотря на успех завершившейся вчера «Балтийской яхтенной недели», иностранным яхтсменам становится все труднее посетить Северную столицу

Завершившаяся в городе на Неве 19 августа «Балтийская яхтенная неделя», по праву считающаяся одним из крупнейших событий в сфере парусного спорта в России, вновь продемонстрировала явное расхождение между декларациями об усилении интереса властей к развитию яхтенного туризма и реальным положением дел, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. «Балтийская яхтенная неделя» проходила в Петербурге с 13 по 19 августа и была приурочена к 300-летию основания первого в мире яхт-клуба «Невский флот», который создал Петр Великий в 1718 году. В этом году мероприятие оказалось особенно насыщенным событиями: в его программе были парусные регаты с участием спортсменов мирового уровня, показательные выступления и мастер-классы, выставки и дни открытых дверей в яхт-клубах и музеях, а также деловая конференция. Горожанам и туристам, в частности, была предложена уникальная возможность подняться на борт больших яхт, познакомиться с их устройством и экипажем: в формате открытого трапа в акватории Невы были пришвартованы парусники «Надежда» и «Леди Л». Кроме того, всем гостям Петербурга наверняка запомнилось и водно-световое шоу «Балет парусов», которое завершилось праздничным фейерверком. «В прошлом году только его с городских набережных наблюдали около 60 тыс. зрителей, а в этом их количество заметно выросло, - заявил, комментируя результаты «Балтийской яхтенной недели», Сергей Алексеев, президент Санкт-Петербургского парусного союза. - Уверен, что у Петербурга может быть собственное мероприятие такого плана, которое будет не хуже всемирно известной «Кильской недели» или морского фестиваля в Амстердаме». При этом он не сомневается в том, что со временем «Балтийская яхтенная неделя» войдет в пятерку крупнейших морских праздников Европы. Однако если с устроительством ярких водных шоу у Петербурга все в порядке, то с собственно яхтенным туризмом – полная беда. Ведь если многие порты Балтики в течение года принимают за год свыше 10 тыс. гостевых яхт (и таких городов – больше десятка), Петербург, в лучшем случае, несколько сот. А теперь их станет еще меньше: 25 июля 2018-го Пограничное управление ФСБ сообщило о прекращении оформления маломерных судов в Выборге. Для зарубежных яхтсменов это означает фактическую недоступность Петербурга, так как заходить в Выборг им нет смысла, а преодолеть весь путь до города на Неве в течение одного дня перехода невозможно. Дело в том, что для яхт комфортным расстоянием дневного перехода считается 30 миль, а идти до Петербурга из-за границы (например, из финской Котки) надо не менее 80-ти. При этом власти Петербурга не устают говорить о развитии этого направления и продолжают строить большие планы. В частности, профильный комитет Смольного за 9,5 млн рублей недавно подрядил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ для разработки концепции развития яхтенного туризма в период до 2030 года. Подрядчик в период до 30 октября 2018 года должен не только оценить нынешнее состояние яхтенного туризма, но и на основе четких финансовых выкладок определить «перспективы развития рынка яхтинга в Петербурге». Впрочем, они и без того известны. «Петербург - лакомый кусочек для яхтенных туристов, но доплыть до него под силу не каждому спортсмену, не говоря о серийных яхтах, на которых путешествуют любители, - говорит Андрей Лаппо, академик Национальной академии туризма. – Для того чтобы сделать наш город по-настоящему доступным для яхтсменов из-за кордона необходимо строить промежуточные порты по пути в город – их должно быть несколько. А кроме того, Петербургу требуется как минимум шестьсот гостевых мест для яхт. Но ничего этого нет». В свою очередь, Сергей Алексеев, президент Санкт-Петербургского парусного союза, подтверждает: вместо расширения количества яхт-клубов их число в Петербурге снижается, а инфраструктура лучше не становится. «Яхт-клубы, размещенные на очень интересной инвесторам земле, нередко проигрывают в привлекательности вложений жилью или офисам, - отмечает он. – Вместо того, чтобы развивать яхтенную инфраструктуру, бизнес строит на этой земле недвижимость». И, как показало обсуждение темы во время конференции, состоявшейся в рамках «Балтийской яхтенной недели» этого года, к лучшему ситуация в российском яхтенном туризме практически не изменяется. /TOURBUS.RU

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