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Сотовые операторы назвали дату отмены внутрисетевого роуминга/ На индонезийских островах – новое землетрясение/ Не стало журналиста Марины Топтыгиной

Сотовые операторы назвали дату отмены внутрисетевого роуминга

Сотовые операторы назвали точные даты отмены внутрисетевого роуминга в России, - сообщает «Интерфакс».

Отмена внутрисетевого роуминга в России произойдет до конца сентября — это результат длительного антимонопольного разбирательства в отношении операторов "большой тройки".

"Мегафон" отменит внутрисетевой роуминг с 30 августа. МТС отменит внутрисетевой роуминг для 90% абонентов до 30 августа, для оставшихся 10% абонентов компания сделает это до 30 сентября.

ФАС анонсировала начало антимонопольных расследований в отношении операторов связи за установление необоснованно завышенных цен на внутрироссийский роуминг в марте 2017 года. Позже служба выдала операторам "большой четверки" предупреждения об устранении внутрисетевого роуминга, сроки исполнения которых неоднократно сдвигались.

При этом только «Tеле2» согласилась добровольно выполнить условия предписания, компания сделает это до 31 августа.

"Другие операторы предприняли целый ряд мер по устранению нарушений; а именно по снижению стоимости исходящих телефонных звонков и СМС примерно от 3 до 5 раз. Но не выполнили полностью требования ФАС — в частности, ввели плату за входящие звонки в регионах пребывания. ФАС не согласилась с таким исполнением предупреждения и возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. На сегодня все операторы проинформировали службу и абонентов о том, что все требования ФАС будут исполнены и наценки на услуги связи в роуминге будут отменены", — объяснял ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

На индонезийских островах – новое землетрясение

Число погибших в результате новой серии подземных толчков на индонезийских островах Ломбок и Сумбава увеличилось до 12 человек, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее поступали данные о трех жертвах землетрясения на Ломбоке.

Самый мощный из толчков магнитудой 6,9 был зафиксирован вечером в воскресенье. Он привел к нарушению электроснабжения на острове, была прервана связь с рядом районов.

В результате разгула стихии разрушены около 2 тыс. жилых домов, многие из них не подлежат восстановлению. Кроме того, землетрясение вызвало сход оползней в районе активного вулкана Ринджана на острове Ломбок.

Незначительные подземные толчки накануне ощущались и на популярном среди туристов острове Бали, там никто не пострадал.

В начале августа на острове Ломбок в Индонезии также произошло землетрясение магнитудой 6,9, тогда жертвами стихии стали более 430 человек.

Не стало журналиста Марины Топтыгиной

Печальная новость: не стало Марины Топтыгиной - нашей коллеги, популярной телеведущей, замечательного тревел-журналиста, очень веселого и доброго человека.

На протяжении 15-летней телевизионной карьеры Марина Топтыгина была автором и ведущей туристических рубрик в программе «Доброе утро» на Первом канале, автором рубрики «Заграничные штучки» в программе «Утро» на НТВ. Позже она продолжила работу над этим проектом на телеканале «Домашний», где она также вела программу «Люди мира».

В последние годы Марина оставалась неутомимым путешественником, посетившим более полусотни стран, и талантливым журналистом. Она вела тревел-блоги и популярный сайт marinatoptravel.com, активно занималась другими, в том числе и благотворительными, проектами. Своих коллег она всегда заряжала неиссякаемой энергией и огромным зарядом оптимизма.

В своей последней записи в Фейсбуке она написала: «Хочу, чтобы мой прах развеяли над Венецией. Это… веселые похороны в духе моей передачи…»

Наш портал выражает искренние соболезнования всем, кто знал и любил Марину.

/TOURBUS.RU



