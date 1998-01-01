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20 августа
Япония - страна-партнер Russian BT&MICE Award - 2018
В этом году премия Russian Business Travel & MICE Award впервые будет вручаться в рамках Всероссийского MICE-дня
Впервые Япония (JNTO) становится страной-партнером престижной премии. Церемония награждения победителей и лауреатов пройдет в Москве уже в девятый раз.
На этот раз премия будет вручаться в рамках Всероссийского MICE-дня, организуемого Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
10 октября в Центре международной торговли будут определены лучшие компании-организаторы конгрессов, инсентив-туров в России и за рубежом, конгрессные центры и гостиницы, авиакомпании, конвеншен-бюро и онлайн-системы бронирования MICE-услуг.
JNTO как партнер премии вручит награды лидерам рынка в номинации "Лучший организатор конференций за рубежом".
У JNTO работают 20 представительств в ключевых для Японии городах мира, включая Москву.
В последнее время филиалы организации открылись в Риме, Мадриде, Куала-Лумпуре, Ханое и Дели. Представительства проводят мероприятия, посвященные туризму в Стране восходящего солнца, занимаются продвижением разных видов туризма
Официальный сайт премии: www.mice-award.ru
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