Япония - страна-партнер Russian BT&MICE Award - 2018

В этом году премия Russian Business Travel & MICE Award впервые будет вручаться в рамках Всероссийского MICE-дня

Впервые Япония (JNTO) становится страной-партнером престижной премии. Церемония награждения победителей и лауреатов пройдет в Москве уже в девятый раз.

На этот раз премия будет вручаться в рамках Всероссийского MICE-дня, организуемого Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

10 октября в Центре международной торговли будут определены лучшие компании-организаторы конгрессов, инсентив-туров в России и за рубежом, конгрессные центры и гостиницы, авиакомпании, конвеншен-бюро и онлайн-системы бронирования MICE-услуг.

JNTO как партнер премии вручит награды лидерам рынка в номинации "Лучший организатор конференций за рубежом".



Японская национальная туристическая организация (JNTO) основана в 1964 году с целью привлечения иностранных туристов. Главная задача организации – продвижение страны как направления для туризма и деловых путешествий.

У JNTO работают 20 представительств в ключевых для Японии городах мира, включая Москву.

В последнее время филиалы организации открылись в Риме, Мадриде, Куала-Лумпуре, Ханое и Дели. Представительства проводят мероприятия, посвященные туризму в Стране восходящего солнца, занимаются продвижением разных видов туризма

в Японию.



Официальный сайт JNTO: www.visitjapan.ru

Официальный сайт премии: www.mice-award.ru



