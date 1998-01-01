Россия начала процесс отмены визового режима для граждан Турции

Наши эксперты комментируют договоренности об отмене визового режима для турецких бизнес-туристов

МИД РФ подтвердил готовность либерализовать визовый режим для отдельных категорий турецких граждан. Эта тема, в частности, обсуждалась на минувшей неделе во время визита главы ведомства Сергея Лаврова в Турцию.

Как сообщила пресс-служба МИД РФ, "подтверждаем готовность к либерализации визового режима для отдельных категорий турецких граждан. При этом российская сторона рассчитывает на повышение эффективности взаимодействия соответствующих ведомств двух стран в борьбе с международным терроризмом и оргпреступностью".

В свою очередь, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, как сообщает Анатолийское агентство новостей, на прошлой неделе заявил: "Мы поддерживаем идею, чтобы наши граждане могли посещать Россию без каких-либо проблем с визами. Мы работаем в этом направлении".

"Мы достигли принципиального соглашения с Россией об отмене виз для держателей официальных паспортов и наших предпринимателей", — добавил он.

Как отмечал ранее в этом месяце президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, «для роста турпотока из Турции существует одна проблема — проблема виз. Сейчас у нас односторонний безвизовый режим с Турцией. Российская туриндустрия заинтересована, чтобы безвизовый режим был двухсторонний, мы считаем, что визы надо отменить. Отмена визового режима могла бы в течение года как минимум удвоить турпоток из Турции в Россию, было бы порядка 350-400 тыс. туристов в год».

По его словам, с 2010 года по 2013 год въездной поток из Турции в Россию вырос с 197 тыс. до 385 тыс. человек. В 2016-м он упал из-за обострения политических отношений и в 2017 году опять вырос до 180 тыс.

Сергей Шпилько также добавил, что даже с визовым режимом в 2018 году турпоток из Турции в Россию увеличится и превысит 200 тыс. человек.

Комментируя эти новости, Дарья Домостроева, директор по связям с общественностью компании «Интурист», заявила нашему корреспонденту: «Въездной поток на турецком направлении у туроператора «Интурист» стабильно высокий, поэтому облегчение визового режима однозначно можно расценивать как позитивный фактор, создающий предпосылки для роста въездного турпотока.

Однако ситуацию омрачает ослабление турецкой лиры и, как следствие, падение реальных доходов местного населения, что, конечно, не будет способствовать росту спроса на туристические поездки в Россию.

Отмена визового режима для чиновников и предпринимателей из Турции однозначно принесет пользу, так как мы как туроператор плотно работаем с представителями турецкого гостиничного бизнеса и этот шаг позволит нам укрепить деловые отношения».

Со своей стороны, Александр Курносов, заместитель генерального директора туроператора "Академсервис" в беседе с нашим корреспондентом заявил: «Мы приветствуем любое упрощение визового режима. Мировая практика показывает, что это дает возможность значительно увеличить туристический поток.

До 2015 года для граждан Турции виз в Россию не было. Поток туристов рос достаточно высокими темпами. В 2013 и 2014 годах ежегодно из Турции в Россию приезжало около 400 тысяч человек, из них порядка 130 тысяч - с целью туризма.

После введения виз, в 2015-2017 годах, поток значительно сократился, поэтому упрощение визового режима должно привести к восстановлению прежних объемов».

/TOURBUS.RU