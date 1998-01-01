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Туроператор "Интрэвел Столешники" подал заявление о признании себя банкротом/ Турция заплатит российским туроператорам до $9 тыс. за каждый самолет в низкий сезон/ Противники массового туризма в Барселоне призвали туристов «бросаться с балконов»

Туроператор "Интрэвел Столешники" подал заявление о признании себя банкротом

Туроператор "Интрэвел Столешники" подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании себя банкротом, следует из картотеки на сайте суда.

Заявление было подано 15 августа, на данный момент оно рассматривается в первой инстанции.

Напомним, что туроператор "Интрэвел Столешники" сообщил о прекращении деятельности 20 июля. Его ответственность застрахована в четырех страховых компаниях на общую сумму 80 млн рублей, но 30 млн из них оформлены договором с СК "Инвестстрах", у которой в апреле отозвана лицензия. Еще 552,5 тыс. рублей находятся в фонде персональной ответственности. Как заявлял туроператор, фингарантий должно хватить на возмещение ущерба всем пострадавшим туристам.

Как ранее сообщала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, клиенты "Интрэвел Столешники" подали 310 заявлений в страховые компании на сумму более 36 млн рублей с целью получить компенсации. У компании "Интрэвел Столешники" продано порядка 900 туров до ноября.

Турция заплатит российским туроператорам до $9 тыс. за каждый самолет в низкий сезон

Турция заплатит российским туроператорам от $1,5 до $9 тысяч в низкий сезон за каждый чартерный рейс в качестве субсидии, сообщил журналистам коммерческий директор компании Coral Travel Эрджюмент Юналан.

По его словам, поддержка российских туроператоров, направляющих самолеты в Турцию, составит в сентябре $1,5 тыс. за самолет, в октябре – $3 тыс., в ноябре-декабре – $9 тыс. Если самолет вместимостью более 200 кресел, то к сумме прибавится еще 30%.

"Поддержка точно будет, она продлится до апреля. На июль и август – высокий сезон – поддержка не предусмотрена. Что будет в следующем сезоне, пока не ясно", — отметил г-н Юналан.

Ранее в Министерстве культуры и туризма Турции отмечали, что в этом году страна рассчитывает принять около 6 млн туристов из России, что станет рекордным показателем.

Противники массового туризма в Барселоне призвали туристов бросаться с балконов

Как сообщает издание The Times, «в Барселоне появились плакаты и граффити, призывающие иностранных гостей выбрасываться с балконов города, чтобы отвадить их от посещения Испании. В некоторых надписях они нарочно упоминают британцев, с которыми нередко происходят подобные несчастные случаи».

Плакаты содержат саркастичные высказывания в адрес туристов, например: «Дорогой турист, знаешь ли ты, что такое "балконинг"? Падение с балконов улучшает качество жизни соседей, уменьшает риск заболеваний сердца, а также это просто очень и очень весело».

Упоминания про балконы связаны с рядом смертельных случаев, произошедших в результате падения с балконов отелей. В прошлом году по этой причине погибли трое британцев, с января по май текущего – также трое. На испанском курорте Малагуф в одной из гостиниц установили более высокие ограждения, а молодых британцев стали по мере возможностей размещать на первых этажах.

/TOURBUS.RU