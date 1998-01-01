Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток во Вьетнам вырос на 7% Туроператоры комментируют возросший спрос на вьетнамском направлении не только в зимнем, но и в летнем сезоне

По данным Вьетнамской национальной администрации туризма (VNAT), в январе-июле в стране побывало свыше 373 тыс. граждан России. Это больше на 7,2%, чем за аналогичный период 2017 года, и почти вдвое больше, чем количество прибытий туристов из Франции или Великобритании. Фактически каждый третий европейский турист во Вьетнаме в отчетном периоде был из России. При этом в июле во Вьетнаме побывало почти 35 тыс. российских туристов, что немного больше показателя июля 2017 года (+0,3%). Только в июне был зафиксирован незначительный спад в годовом выражении - 37,6 тыс. российских прибытий, или -1,2% к июню 2017 года. Как отмечает АТОР, экономические и социальные факторы, которые уже негативно повлияли на спрос по ряду других выездных направлений, мало коснулись Вьетнама. Во-первых, на этом направлении не столь велика доля раннего бронирования. Во-вторых, не оказал такого влияния и фактор проведения Чемпионата мира по футболу в России: значительная часть туристической аудитории Вьетнама живет на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, различные службы этих регионов в обслуживание этого масштабного мероприятия вовлечены практически не были. В-третьих, ряд экспертов считает, что определенную поддержку Вьетнаму оказывает наличие этой страны в списках разрешенных стран для «силовиков» и госслужащих. Как сообщал ранее АТОР, туроператоры довольны продажами туров во Вьетнам в летнем сезоне-2018: привычная для дальнемагистральных направлений резкая сезонность сглаживается. По данным участников рынка, спрос на вьетнамские курорты в организованном сегменте, с учетом раннего бронирования, у разных компаний летом вырос от 3% до 25%. Среди прочих факторов популярности этого направления ЮВА летом эксперты называют существенное снижение стоимости проживания и в целом туристических услуг. Стабильность спроса на направлении и перспективы роста стимулируют туроператоров этой зимой ставить новые полетные программы во Вьетнам или думать о расширении существующих. Комментируя последние статистические данные, пресс-служба туроператора «Библио Глобус» сообщила нашему порталу, что «основным и самым популярным курортом Вьетнама традиционно остается Фантьет, несмотря на длительный трансфер от аэропорта прилета. В зимнем сезоне мы также наблюдали увеличение спроса на о. Фукуок, хотя в настоящее время по направлению отсутствует прямое регулярное сообщение. В летнем сезоне также хорошо востребован отдых на пляжах Центрального Вьетнама, на курортах Дананг, Хойан, Хуэ. Отдельная тенденция этого года по направлению - заметное увеличение длительности пребывания на срок выше 15 суток. Не снижается интерес и к комбинированным турам Вьетнам + Камбоджа. В целом направление не сдает позиции и все также представляет интерес для российских туристов». В свою очередь, Ирина Иващенко, специалист по Юго-Восточной Азии компании «Студия индивидуальных путешествий «Свои Люди», заявила нам: «Во Вьетнам поток действительно заметно вырос. В этом году мы отправляем на 30% туристов больше, чем в прошлом. Но при этом стоимость среднего чека существенно меньше. Мы связываем это с тем, что в нынешнем сезоне наши клиенты предпочитают в большей степени пляжные групповые туры, в отличие от 2017 года, когда у нас был ряд запросов на дорогие индивидуальные программы. Тем не менее, во Вьетнаме, в отличие от Лаоса, Камбоджи и Мьянмы, с каждым годом растет количество люксовых отелей известных мировых цепочек, что дает возможность увеличивать поток клиентов «дорогого» сегмента». /TOURBUS.RU

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