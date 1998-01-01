Минтранс предлагает компенсировать авиаперевозчикам половину «топливных» потерь

Как сообщает ИА «Политика Сегодня», Министерство транспорта РФ спрогнозировало, что к концу 2018 года стоимость авиатоплива вырастет на 30%, в связи с чем дополнительные расходы перевозчиков превысят 50 млрд руб.

В связи с этим сообщается, что на этой неделе Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям 22,5 млрд руб. из-за удорожания топлива. Министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что иначе рост стоимости авиакеросина существенно скажется на цене билетов.

По его словам, ведомство считает необходимым выплатить единовременную разовую субсидию авиакомпаниям на компенсацию расходов, связанных с увеличением цены на авиакеросин. Минтранс РФ предложил Министерству финансов и правительству учесть объем потребленного керосина и определить размер субсидии для конкретной авиакомпании.

При этом СМИ отмечают, что, по мнению ряда экспертов, Минфин вряд ли сможет найти столь крупную сумму денег, которая не была запланирована в федеральных программах. И добавляют, что серьезного количества банкротств на авиарынке в любом случае ждать не стоит – скорее, компании будут объединяться в альянсы.

Между тем, Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», отметил в беседе с нами: «Конечно, деньги будут выделены, но это не спасет авиакомпании от новых банкротств. Потери авиакомпаний на топливе превышают сумму в 50 млрд, а Минфин планирует выделить всего 22,5 млрд, что даже меньше половины.

Еще не понятно, как будут распределены эти средства. Если их будут распределять в соответствии с числом выполненных рейсов и перевезенных пассажиров, то основная часть средств уйдет крупным игрокам рынка, которые находятся в более выгодном положении по сравнении с небольшими авиакомпаниями.

А это означает, что последние будут в реальной опасности, будут банкротства».

В то же время, по информации СМИ, также на этой неделе Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что собирается обсудить с авиакомпаниями изменение формулы цен закупки топлива. Это необходимо для привязки стоимости авиационного бензина и реактивного горючего к внутреннему рынку, а не к мировым ценам, - отмечают в ФАС.

О том, что авиакомпаниям придется компенсировать рост цен на авиакеросин, ранее предупреждал глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун. Он просил вице-премьера Максима Акимова дать "указание ФАС проанализировать ситуацию".

Напомним, что «Аэрофлот» еще 26 июля увеличил топливный сбор для всех авиакомпаний группы, находящихся под ее коммерческим управлением, говорится в письме перевозчика, разосланном турагентам.

Повышение составило 200 руб. на полетный сегмент для экономического и комфорт-класса и 400 руб. для бизнес-класса. При этом, по данным источников на туристическом рынке, ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на 20-40 международных рейсах. Например, в телеграмме Qatar Airways говорилось о поэтапном повышении тарифов с 28 июня.

Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать только за счет этого увеличения на 10%-15%, - отмечают эксперты.

/TOURBUS.RU