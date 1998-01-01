Пхукет начал самостоятельное продвижение в России

В Москве, Петербурге и Казани прошли деловые встречи российских и тайских профессионалов туризма, предлагающих отдых на популярном острове Пхукет

Вчера в Петербурге завершилось впервые организованное совместными усилиями Туристического управления Таиланда (ТАТ) и Туристической Ассоциации Пхукета Phuket Road Show-2018, в рамках которого за три дня больше десятка представителей туристического бизнеса острова побывали в трех российских городах, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

В ходе трехдневного роад-шоу, прошедшего на этой неделе в Москве, Казани и Петербурге специалисты тайского турбизнеса познакомили российских коллег с особенностями рынка Южного Таиланда и новинками, которые они приготовили к новому сезону.

Представители 15 отелей, принимающих компании и других структур турбизнеса Пхукета,рассказали россиянам о преимуществах отдыха на острове.

При этом встреча проходила в довольно интересном формате: сначала в условиях ограниченного тайминга специалисты с Пхукета общались с представителями ведущих российских компаний в рамках workshop, затем состоялась презентация направления, а после этого профессионалы снова получили возможность пообщаться с глазу на глаз

По общему мнению, такой формат оказался очень удачен, поскольку позволяет не только получить общую информацию, но и, «не отходя от кассы», тут же обсудить все нюансы сотрудничества.

Открывая презентацию Пхукета, директор московского офиса Туристического Управления Таиланда г-жа Анома Вонгйяй подчеркнула, что «Россия по-прежнему является для нас очень важным рынком, и поэтому мы стараемся предложить нашим российским коллегам и их клиентам все новые и новые возможности для отдыха в самых разных уголках нашей страны».

В свою очередь, президент Турассоциации Пхукета г-н Румкит Рактэнам, особо выделив важность впервые организованного роад-шоу по России для представителей островного турбизнеса, заявил о необходимости дальнейшего расширения сотрудничества. «Уверен, что и вы, и мы сделаем все для того, чтобы туристов из России на Пхукете стало еще больше, - сказал он. – Со своей стороны мы заверяем, что на острове созданы все условия для разнообразного отдыха, которые, к тому же, постоянно улучшаются».

В доказательство этого г-н Рактэнам «погрузил» около 50 собравшихся в одном из отелей Петербурга в тонкости туристической инфраструктуры острова, в подробностях рассказав о возможностях семейного, романтического, медицинского, шоппинг и прочих направлений туризма.

При этом встреча вызвала большой интерес со стороны операторов: в ней приняли участие представители таких компаний, как «Русский Экспресс», «Библио Глобус», ANEX Tour, TEZ Tour, Coral Travel и многих других - с российской стороны в Петербурге во встрече участвовали, как минимум, десять крупных операторов, работающих с Таиландом. Кроме них, возможность напрямую пообщаться с коллегами с Пхукета получили еще около четырех десятков специалистов.





Подводя итог общению со специалистами из Таиланда, представители российской стороны констатировали: в наступающем высоком сезоне направление вполне может показать дополнительный рост объемов, поскольку страна уже давно стала одним из любимых мест отдыха россиян.

С учетом этого, в этом сезоне тайская полетная программы из Петербурга будет расширена за счет новых рейсов, которые стартуют уже в конце октября.

/TOURBUS.RU