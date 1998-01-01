Общий турпоток в Россию в первом полугодии вырос на 1,5%, но из некоторых стран - на 400- 700%

Погранслужба ФСБ России и АТОР поделились последней статистикой по росту иностранного турпотока, который заметно изменился в связи с проведением ЧМ-2018

Китай стал лидером по числу поездок в Россию с целью туризма за первое полугодие 2018 года, следует из данных Пограничной службы ФСБ России, которые опубликовал «Интерфакс».

Первые три места по общему числу поездок в Россию с января по июнь 2018 года заняли страны СНГ – Украина (4,3 млн поездок), Казахстан (1,9 млн) и Узбекистан (1,2 млн). Китай вошел в пятерку стран-лидеров по въезду в Россию за первое полугодие, заняв четвертое место, всего граждане КНР совершили 828,2 тыс. поездок. Замыкает пятерку Таджикистан: граждане страны совершили 650,4 тыс. поездок в Россию.

В топ-10 также вошли Азербайджан (523,2 тыс. поездок), Финляндия (483,1 тыс.), Армения (400,2 тыс.), Польша (370,4 тыс.) и Киргизия (365,4 тыс.).

Китайские граждане в первом полугодии лидируют по числу прибытий в Россию с целью туризма – они совершили 448 тыс. поездок. На втором месте Германия, оттуда совершено 163,4 тыс. поездок. Замыкает тройку Южная Корея – 116,7 тыс. поездок.

Среди стран Европы наибольшее число поездок в первом полугодии совершено из Германии – 288,6 тыс. Из Латвии совершено 163,3 тыс. поездок, из Литвы – 116,1 тыс., из Франции – 114 тыс. Почти 111 тыс. поездок было зафиксировано из Великобритании.

Стоит отметить, что во втором квартале 2018 года число поездок из европейских стран значительно выросло, в некоторых случаях почти в два раза. Всего за первое полугодие в Россию было совершено 6,6 млн поездок из Европы.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что заметный прирост числа туристов из европейских стран в первом полугодии связан с проведением Чемпионата мира по футболу. "Чемпионат отразился на турпотоке из Исландии (прирост – 459% к первому полугодию 2017 года), Хорватии (плюс 108%), Дании (плюс 89,3%), Швеции (плюс 64,7%), Португалии (плюс 56,2%), Бельгии (плюс 38,6%), Швейцарии (плюс 25,6%), Великобритании (плюс 22%), Испании (плюс 18%), Франции (плюс 12%)", — сообщили в ассоциации.

Также, по ее данным, благодаря ЧМ-2018 вырос турпоток из стран Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. "Об этом свидетельствует то, что самый значительный прирост в годовом выражении показала Саудовская Аравия (плюс 729% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Далее идут граждане Марокко (плюс 434,7%), Туниса (плюс 232%), Египта (плюс 230%) – команды всех этих стран участвовали в ЧМ-2018", — сообщили в АТОР.

Прирост турпотока из стран Латинской Америки также связан с проведением ЧМ. "В лидерах по приросту – те страны, чьи сборные участвовали в ЧМ-2018. Турпоток из Коста-Рики вырос по сравнению с первым полугодием прошлого года на 709%, из Уругвая – на 501%, из Колумбии – на 456,4%, из Аргентины – на 360,5%, из Мексики – на 314%, из Бразилии – на 177,5%.

При всем этом надо учитывать, что в опубликованную статистику Погранслужбы вошла только половина периода Чемпионата мира", — уточнили в АТОР.

В Северной Америке также заметный прирост. Число поездок из США составило 157,5 тыс., что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше половины из них были туристическими (90,1 тыс.).

Общее число прибытий иностранцев в первом полугодии составило 14,9 млн, это на 1,5% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU

ТОП-10 въездных европейских рынков в I полугодии 2018 года по данным погранслужбы ФСБ РФ:







