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Жара отменила дунайские круизы

Туроператоры комментируют отмену популярных круизов по рекам Европы из-за обмеления, вызванного экстремальной жарой

Российские круизные туроператоры меняют маршруты по Дунаю из-за обмеления реки, которое вызвала аномальная жара, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Из-за аномальной жары в Европе обмелели реки Дунай, Одер, Рейн, Эльба. В августе уровни воды на верхнем и среднем Дунае оказались ниже средних многолетних значений. Из-за этого круизные туроператоры вынуждены менять свои программы или отказываться от них», — рассказала она.

По словам Ирины Тюриной, реки в Центральной Европе более уязвимы из-за жары, чем в России. Однако последствия неожиданных изменений круизного маршрута в Европе не так чувствительны, потому что расстояния между городами небольшие, туристов легко перевозить, практически не меняя программу.

«Например, некоторые суда идут из Пассау до Вены, без заходов в Будапешт. В Вене туристов пересаживают на автобусы, которые доставляют их до Братиславы и Будапешта. При этом экскурсионные программы выполняются в запланированном объеме. В отдельных случаях пассажирам выплачивают компенсации, если в запланированный программой порт зайти не удалось», — пояснила она.

Некоторые круизные туроператоры отмечают, что бронирование поездок на сентябрь идет полным ходом, поскольку к тому моменту по рекам снова могут начать ходить суда.

«Дунай – самая популярная у круизных туристов река Европы, на эти маршруты приходится 38% всего европейского рынка. На втором месте Рейн – 31%. Спрос у россиян на круизные поездки по этим рекам достаточно нестабилен — рост был в 2014 году, потом провал, 2016-2017 – восстановление, а минувшей весной – вновь проседание», — отметила Ирина Тюрина.

Она рассказала, что российские туристы отдают предпочтение коротким и насыщенным круизным программам по Рейну и Дунаю. В первую очередь потому, что они не очень дорогие. Также популярны круизы по рекам Франции и Португалии, поездки на новогодние и рождественские праздники.

Комментируя эту новость, Людмила Пучкова, директор отдела развития и коммерции компании «Круизный Дом МК» сообщила нашему корреспонденту: «В этом году спрос на европейские реки сдержанный. В основном пользуются спросом речные круизы с русскими группами.

Конечно, то, что европейские реки обмелели, привело к аннуляциям. Безусловно, это вызвало недовольство у клиентов».

Со своей стороны, Александр Филимонов, руководитель пресс-службы «Мостурфлот» добавил: «Несмотря на обмеление Дуная - спрос на речные круизы по рекам Европы в этом сезон постоянный и хороший. В нашей компании был отмечен рост спроса по сравнению с прошлым годом на 30-40%».

/TOURBUS.RU