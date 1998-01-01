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Этой зимой «Аэрофлот» будет летать на Мальдивы ежедневно

Туроператоры комментируют получение национальным перевозчиком разрешения на ежедневные рейсы на популярные экзотические острова

Авиакомпания «Аэрофлот» получила допуски от Росавиации на увеличение частоты полетов по маршруту Москва – Мале – Москва с пяти раз в неделю до ежедневных рейсов, - сообщает авиаведомство.

Полеты появятся в зимнем расписании авиакомпании с конца октября и будут осуществляться на бортах самолетов Airbus A330-300.

Отметим, что по итогам первого полугодия 2018 года среди направлений дорогой островной экзотики Мальдивы сохраняют лидирующие позиции: количество туристических прибытий россиян выросло на 25,4%.

Также по итогам первого полугодия Россия занимает шестое место в топ-10 ключевых въездных рынков Мальдивских островов, уступая по объемам турпотока только Китаю, Германии, Великобритании, Италии и Индии.

Комментируя нам увеличение полетной программы в аэропорт Мале отечественного нацперевозчика, руководитель направлений Мальдивы, Маврикий и Шри-Ланка туроператора «Интурист» Татьяна Копать заявила нашему порталу: «Туроператор «Интурист», активно работающий на направлении Мальдивы, позитивно оценивает данную новость. Зима – это высокий сезон на Мальдивах, поэтому именно в этот период направление особенно востребовано.

Для туристов, выбирающих отдых на Мальдивах, важен комфортный перелет и многие хотят лететь именно прямым рейсом с хорошим сервисом. Так что туры на Мальдивы с перелетом а/к «Аэрофлот» - всегда в топе спроса.

Мы уверены, что запуск новых рейсов на Мале этой осенью откроет больше возможностей для отдыха на Мальдивах туристам из регионов, которые смогут также с комфортом и всего с одной пересадкой в Шереметьево добраться до места отдыха. Поэтому в новом сезоне на мальдивском направлении стоит ожидать повышения спроса и роста продаж».

Ранее Anex Tour также сообщал, что его продажи туров на Мальдивы в первом полугодии выросли на 70%. По данным туроператора, россияне на Мальдивах традиционно отдают предпочтение отелям 5*: так, в Anex Tour только 10% продаж приходится на отели 3* и гестхаусы.

«Кроме того, отельная база здесь непрерывно расширяется, только в 2018-2019 году планируют открытие около 25 отелей. Новые «пятерки» стараются привлечь клиентов доступными (для этого направления) ценами», — отметили в компании.

«Продажи Мальдив во многом обеспечены тем, что в любое время года можно найти огромное количество как прямых рейсов, так и с пересадками. При такой конкуренции цены на перелет держатся на доступном уровне», - добавляют в ANEX Tour.

«Глубина продаж Мальдив выросла: уже сейчас она достигает марта 2019 года», - подчеркивают в KMP Group.

«Прежде всего, Мальдивы выигрывают перед остальными экзотическими направлениями наличием прямой перевозки», - считают специалисты туроператора «ПАКС».

/TOURBUS.RU