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16 августа
Визовые новости
Ростуризм cообщил о запрете на прибытие в Гоа чартером по деловой визе/ Россия готова отменить визы для турецких чиновников и предпринимателей/ Заявки на визы в Северную Корею заморожены
Ростуризм сообщил о запрете на прибытие в Гоа чартером по деловой визе
Путешественникам с нетуристическими визами запрещено прибывать на территорию индийского штата Гоа чартерными рейсами, напомнили в Ростуризме.
"В связи с участившимися случаями прибытия в индийский штат Гоа чартерными рейсами россиян с деловыми и иными (отличными от туристической) визами, Ростуризм напоминает, что иностранным гражданам это делать запрещено", — говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.
В Ростуризме добавили, что иностранцы, игнорирующие это правило, должны быть возвращены в страну отправления той же авиакомпанией. Правило не распространяется на чартеры деловой авиации.
Россия готова отменить визы для турецких чиновников и предпринимателей
Турция обсуждает с Россией возможность отмены визового режима, приводит слова главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу Анатолийское агентство новостей.
"Мы поддерживаем идею, чтобы наши граждане могли посещать Россию без каких-либо проблем с визами. Мы работаем в этом направлении", — цитирует агентство г-на Чавушоглу. "Мы достигли принципиального соглашения с Россией об отмене виз для держателей официальных паспортов, наших предпринимателей, в частности водителей-дальнобойщиков", — отметил он.
Сейчас у России с Турцией действует односторонний безвизовый режим – россияне могут ездить в Турцию без виз, а турецкие граждане должны получать визы. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько ранее заявлял, что это мешает росту турецкого турпотока в Россию.
По данным РСТ, с 2010 по 2013 годы въездной поток из Турции в Россию вырос со 197 до 385 тыс. поездок. В 2016 он упал из-за обострения политических отношений. В 2017 году снова вырос до 180 тыс. Сергей Шпилько считает, что при отмене виз для турецких туристов их число может вырасти вдвое – до 350-400 тыс. в год.
Заявки на визы в Северную Корею заморожены
Все заявки на визы в Северную Корею для иностранцев заморожены до 9 сентября без объяснения причин, сообщает туристическая компания Koryo Tours.
"Наши партнеры в Пхеньяне 13 августа получили указание о том, что все заявки на визы в Северную Корею до 9 сентября должны быть заморожены. Это повлечет за собой соответствующую остановку туров в августе-сентябре. Причины подобного решения не называются", — говорится в сообщении на сайте компании.
Тем не менее, Koryo Tours ожидает, что по окончании срока "заморозки" визы будут выданы очень быстро. А для туристов, на руках у которых уже есть визы в Северную Корею на август-сентябрь, а также тех, кто планирует посетить страну после 9 сентября, все останется без изменений.
9 сентября в Пхеньяне состоится ряд торжественных мероприятий, приуроченных к 70-летию основания КНДР, на которых ожидается большое количество туристов, журналистов и VIP-делегаций.
По данным газеты Independent, временная приостановка выдачи виз поможет разгрузить гостиницы и обеспечит передышку туристическому сектору Северной Кореи в момент повышенного спроса.
/TOURBUS.RU
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