Новости Турецкая лира падает. Подешевеет ли отдых? Эксперты обсуждают влияние на туристический сектор Турции резкого снижения курса национальной валюты

С начала года турецкая лира потеряла 40% своей стоимости по отношению к доллару США. При этом в конце прошлой недели курс турецкой лиры продолжил свое падение. Так, в пятницу, 10 августа, лира подешевела на 14% - до показателя 6,47 лиры за доллар. Это исторический минимум для турецкой валюты, - сообщает АТОР. На этом фоне турецкие СМИ сообщают, что впервые в торговых центрах Istinye Park и Zorlu Center, которые торгуют товарами luxury-сегмента, в минувшие выходные и понедельник было «не протолкнуться» от иностранных туристов. С учетом обесценивания турецкой лиры и наличия в стране процедуры возврата НДС (tax free) для туристов Турция стала привлекательным местом шопинга: зарубежные туристы массово скупали вчера дорогие сумки, обувь и одежду. Чтобы успеть купить брендовые вещи, иностранцы, в основном из стран Азии и Ближнего востока, стоят на входе в ТЦ несколько часов. Как заявил гендиректор İstinye Park Угур Берк, количество иностранных покупателей выросло на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ситуация с лирой стимулировала интерес к поездкам в Турцию европейских туристов. Так, британский туроператор Thomas Cook заявил о 63% росте бронирований в Турцию на август, по данным TUI Турция занимает третье место в популярности на август-сентябрь, уступая только Испании и Греции. В германской прессе уже появились публикации, призывающие туристов немедленно ехать в Турцию, пока там все так дешево. Бронирования турецких курортов на немецком рынке на 70% опережают показатели августа прошлого года. При этом, отмечает АТОР, ждать, что вслед за падением цен в магазинах и ресторанах, снизятся и цены на туры в Турцию, продаваемые в России, не приходится. «Удешевления туров в Турцию из-за ослабления лиры не произойдет. Все расчеты с иностранными партнерами ведутся в долларах», - говорит гендиректор туроператора «Пегас Туристик» Анна Подгорная. А учитывая, что доллар подорожал сейчас и относительно российского рубля, цены на турецкие курорты могут, скорее, повыситься. Что же касается бархатного сезона, то хотя произойдет традиционное снижение цен, они все равно будут несколько выше прошлогодних. Впрочем, возможны спецпредложения. «На период бархатного сезона можно ожидать специальные предложения от отелей в среднем ценовом сегменте, в том числе и на популярные объекты. Однако все же лучше бронировать туры заранее, так как как раз в этом сегменте не исключены остановки продаж (stop sale)», - отмечают в пресс-службе TUI Россия. В свою очередь представитель пресс-службы компании ANEX Tour в беседе с нашим корреспондентом отметил: «Снижение цен на турпакеты в бархатный сезон и на спрос не ожидается. Контрактные цены на следующий сезон определяются на основании реализационных цен текущего года. На следующий сезон ценовая политика отелей в Турции в целом остаётся прежней, но есть отели, которые повышают цены». Из-за ослабления лиры многие турецкие отельеры могут оказаться в сложном положении, прогнозируют эксперты. Значительная их часть имеет валютные кредиты, ведет в валюте расчеты по таким статьям расходов, как топливо, бытовая химия и т.д. «Когда сотрудники отелей приходили на работу в сезон, доллар стоил 3,5 лир. Сейчас – более шести лир. Многие сотрудники гостиничного сектора просто отказываются получать зарплату в лирах», - говорит один из опрошенных АТОР экспертов. «Теперь отельеры Турции будут все больше ориентироваться в своих продажах на внешние рынки, делать основной упор на прием иностранных туристов, в том числе и россиян, и все меньше – на внутренний рынок», - считают в TUI Россия. Между тем представители турбизнеса Турции уже высказывают опасения, что в страну хлынут бюджетные туристы, а к направлению приклеится ярлык «дешевого», что помешает обсуждать с иностранными партерами повышение цен на 2019 год. /TOURBUS.RU

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