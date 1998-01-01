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15 августа
Владивосток и Петербург впервые принимают крупнейшие круизные суда
В этом месяце порты России впервые посещают мегалайнеры MSC Splendida и MSC Meraviglia
Как рассказали нашему порталу в компании PAC Group, на минувшей неделе в порт Владивостока пришел самый большой лайнер в истории города, который торжественно встретили отряд барабанщиц, танцевальные и песенные коллективы.
Во Владивосток лайнер прибыл из японского порта Аомори, а вечером отправится в порт Сендай. Японские туристы провели во Владивостоке целый день и познакомились с главными достопримечательностями города.
Лайнер MSC Splendida компании MSC Cruises был спущен на воду в 2009 году и относится к классу Fantasia. Длина 18-палубного гиганта – 333 метра, его вместимость – 3959 пассажиров и 1325 членов экипажа.
На лайнере имеется пять ресторанов, множество разнообразных баров, пиццерия, 4D-кинотеатр, тренажерный зал, спа-центр, концертный зал, четыре бассейна, аквапарк, казино, ночной клуб и магазины.
Турагенты PAC Group получили уникальную возможность оценить MSС Splendida во время визита на корабль. Они осмотрели общие зоны лайнера, каюты различных категорий, в том числе и MSC Yacht Club – отдельную VIP-зону на престижных верхних палубах в носовой части лайнера, с собственным солярием, салоном, рестораном, службой консьержей и сервисом высокого класса.
Любителям круизных путешествий сейчас доступны новые азиатские маршруты MSC Cruises на лайнере MSC Splendida с заходами в порты Японии, Китая и Южной Кореи.
А в зимнем сезоне лайнер отправится в акваторию Персидского залива на маршруты «Восточная сказка» и «Жемчужины Персидского залива».
Как рассказали также в компании, в ближайшее время Санкт-Петербург посетит самый большой ультрасовременный лайнер, который когда-либо заходил в российские порты – MSC Meraviglia. Он также является самым большим и инновационным круизным лайнером, построенным европейской круизной компанией MSC Cruises. На борту лайнера длиной 315 метров могут разместиться 5700 пассажиров.
В летнем сезоне-2019 MSС Meravilgia будет выполнять круизы по самому популярному маршруту из Санкт-Петербурга – «Музыка фьордов и города Балтики».
/TOURBUS.RU
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