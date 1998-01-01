Новости Российских туристов просят соблюдать осторожность после теракта у стен британского парламента Наши эксперты обсуждают, как сказалось на интересе к поездкам в Лондон вчерашнее происшествие в самом центре британской столицы

Очередной теракт, обошедшийся, к счастью, без серьезных последствий, произошел вчера в самом центре британской столицы. Сообщается, что автомобиль, двигаясь на большой скорости, сбил несколько велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в ограждение у здания британского парламента. В итоге три человека получили незначительные травмы. По сообщению лондонской полиции, происшествие было признано терактом. Наезд на пешеходов в Лондоне совершил иммигрант из Судана 29-летний Салих Хатер, сообщила сегодня газета Daily Mail. По информации издания, подозреваемый проживал в районе Спаркхилл в Бирмингеме. До инцидента он целую ночь ездил по туристическим достопримечательностям Лондона, а утром поехал к зданию парламента. На этом фоне глава городской полиции Лондона готов обсудить с властями предложение по превращению территории вокруг британского парламента в пешеходную зону, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу полицейского управления Крессиду Дик. По её словам, в ближайшие месяцы меры безопасности вокруг здания парламента будут усилены. Как сообщает сегодня Ростуризм, «по информации Ситуационно-кризисного центра МИД России со ссылкой на посольство Российской Федерации в Великобритании, российских граждан среди пострадавших в результате наезда автомобиля нет. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Лондоне, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, по возможности избегать мест массового скопления народа и следовать указаниям местных властей». Михаил Лахов, владелец турагентства Velikobritania.ru, отметил в беседе с нашим корреспондентом: «Великобритания - это не массовое направление. Туда ездят бизнес-туристы, любители экскурсионных туров или же студенты. Так что этот теракт никак не повлияет на спрос на отдых в Великобритании. Наших сограждан уже такими терактами не испугать. К нам на горячую линию с вопросами после вчерашнего происшествия никто не обращался, тем более не было просьб отменить или перенести поездку». В свою очередь, Дарья Домостроева, директор по связям с общественностью туроператора «Интурист», сообщила нам: «Запросов на перенос туров в Лондон не было, в портфеле туроператора «Интурист» есть туры как в Лондон, так и в Эдинбург. Мы были обеспокоены вчерашним происшествием, так как офис Thomas Cook Group, с которым мы плотно работаем и вместе реализуем различные программы, также находится в Лондоне, правда, в Сити, а не у парламента. Но нас успокоили, сообщив, что все наши коллеги в целости и сохранности, так как через Вестминстер наши коллеги на работу не ездят. Спросы на туры в Британию останутся на прежнем уровне, также мы не ожидаем аннуляций. Во-первых туры в Лондон довольно дорогие, во-вторых, основную сложность в настоящий момент представляет собой получение британской визы - заявление может рассматриваться довольно долго». Наконец, Иветта Вердиян, директор департамента продвижения и рекламы BSI Group, заявила нашему корреспонденту: «В принципе, любую аварию с участием пешеходов и т.д. можно расценивать как возможную угрозу совершения теракта, в том числе ЧП в Москве на Славянском бульваре, когда автобус в прямом смысле въехал в подземный переход. Печально, что такое происходит, и не только в Лондоне. Мы не можем этого избежать и предотвратить. На данный момент этот инцидент никак не повлиял ни на продажи, ни на спрос, ни на изменения в экскурсионных маршрутах по Лондону». /TOURBUS.RU

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