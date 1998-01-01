Новости «Натали Турс» - развитие событий «Ингосстрах» прокомментировал возможность выплат пострадавшим клиентам «Натали»/ Среди аннулировавших туры нашлось и «Агентство путешествий Натали»/ Уход «Натали Турс» не вызвал негативных последствий для испанского направления

Компания «Ингосстрах» сообщила нашему порталу о «готовности осуществлять выплаты пострадавшим туристам «Натали Турс» в соответствии с законодательством и правилами страхования, в которых дается определение страхового случая». Как напомнили в компании, «согласно норме закона о туристской деятельности, страховым случаем по страхованию гражданской ответственности туроператора является факт причинения клиенту реального ущерба по причине неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта... При этом датой страхового случая считается день, когда туроператор публично заявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта». Как отмечают в компании, «утром 14 августа на сайте туроператора «Натали Турс», гражданская ответственность которого застрахована в СПАО «Ингосстрах», появилось сообщение о приостановке деятельности компании. Однако временная приостановка не является прекращением туроператорской деятельности и страховым случаем также не является, что не дает основания приступить к рассмотрению страхового случая. Кроме того, согласно сообщениям СМИ, позднее глава туроператора Владимир Воробьев опроверг сообщение о приостановке деятельности». Между тем РСТ сегодня сообщает, что в эту общественную организацию «продолжают обращаться турагенты и туристы, пострадавшие от «Натали Турс». Турагенты – потому что больше месяца не могут узнать, внесены ли в реестр претензии их клиентов по аннулированным турам: «телефоны не отвечают, на наши запросы по e-mail никто не реагирует, к тому же не открывается наш личный кабинет на сайте "Натали Турс" и агентской части сайта нет». Туристы тоже интересуются перспективами своих заявлений на возврат средств». В частности, имеются обращения по поводу туров, купленных у «Агентства путешествий Натали» в интернете – ранее РСТ сообщал, что это юрлицо не упоминается в реестре претензий. Теперь же РСТ исправил ошибку и сообщил, что ему удалось помочь туристам, которые прислали документы по турам, купленным в интернете, и узнать, что их заявления на возврат средств в список претензий внесены. «Таким образом, теперь известно, что в реестре есть аннулированные туры от юридических лиц «Панорама тур», «Центр туризма «Согласие», работавшего под маркой New Travelers, и «Агентства путешествий Натали», - сообщает РСТ. ( По информации РСТ, в реестре пострадавших туристов сейчас имеется около 12 тыс. туров, и примерно 80% претензий касаются компании «Панорама тур». Размер фингарантий этого туроператора – 50 млн рублей, плюс 5,6 млн в фонде персональной ответственности «Турпомощи». То есть компенсация по каждому туру составит не более 6 тыс. рублей. При этом по тем нескольким турам от «Центра туризма "Согласие"», у которого фингарантии также составляют 50 млн рублей плюс персональный фонд почти 106,5 тыс., туристы смогут получить полную стоимость. Сколько в реестре претензий к «Агентству путешествий Натали» с теми же фингарантиями 50 млн и персональным фондом 1 млн 130 тыс. рублей, информации пока нет. Наконец, АТОР сообщает сегодня, что «опасения, что с уходом "Натали Турс" продажи на испанском направлении встанут из-за боязни туристов снова доверить свой отдых туроператорам, оказались напрасны. Рынок только выиграл от ухода проблемного туроператора». Рост спроса на испанские курорты в связи с притоком клиентов "Натали Турс" участники рынка оценили от 10 до 30%, правда, с оговоркой, что этот всплеск носил преимущественно краткосрочный характер, — рассказали в АТОР. Так, в компании «TUI Россия» на фоне общего роста продаж испанского направления спрос из-за аннуляций "Натали Турс" дополнительно вырос на 30% — но сейчас опять вернулся к стабильным показателям. «В то же время у туроператора "Интурист" лавинообразный рост спроса постепенно перешел в состояние хорошего позитивного тренда и роста продаж. Агентства, которые ранее не обращались к "Интуристу" по испанскому направлению, начали с ним сотрудничать и возвращаются с новыми заявками", — отметили в ассоциации. /TOURBUS.RU

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