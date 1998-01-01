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Amadeus расширяет свой гостиничный бизнес

Компания Amadeus приобрела за $1.25 млрд ведущую инновационную компанию Travel Click, предоставляющую услуги для 25 тысяч отелей в 176 странах

Как рассказали нам в компании Amadeus, она заключила соглашение о покупке компании Travel Click за $1,52 млрд. Продавцом в рамках сделки выступила частная инвестиционная компания Thoma Bravo. Теперь «облачные технологии» компании Travel Click для среднего гостиничного сегмента и независимых отелей позволит Amadeus охватить все сегменты рынка.

Travel Click на сегодня является лидирующим провайдером гостиничного бизнеса, обслуживающим более 25 тыс. отелей в 176 странах мира. Travel Click предоставляет инновационные решения на базе облачной платформы, включая Central Reservation System (CRS) и Guest Management Solution (GMS) для средних и независимых отелей, а также бизнес-аналитику и маркетинговые услуги.

Travel Click также позволяет гостиницам улучшить коммуникацию с гостями в цифровой среде, повышая прибыль и другие показатели эффективности, сокращая расходы и помогая создавать сильный бренд.

«В компании Travel Click отличная команда, передовые технологии и внушительная клиентская база. Мы с нетерпением ждем присоединения к Amadeus такого успешного бизнес-партнера», - рассказал Луис Марото, президент Amadeus. - В наших амбициозных планах предоставить игрокам рынка гостеприимства инструменты, в которых они нуждаются для развития бизнеса и улучшения клиентского сервиса.

Синергия позволит реализовать эту стратегию для отелей всех форм и размеров по всему миру».

«Эта сделка ознаменовывает новый этап на пути к успеху компании Travel Click в предоставлении новаторских решений для отельеров», - отметил в свою очередь Ларри Кучер, генеральный директор Travel Click. - Я как никогда горжусь нашей командой и предвкушаю начало совместной работы. Наши объединенные усилия смогут привнести в индустрию гостеприимства инновационные разработки нового поколения».

«Это огромный шаг вперед для Amadeus в гостиничном сегменте, - прокомментировал сделку старший вице-президент по стратегическому бизнес-развитию Amadeus Франциско Перез-Лозао. - Мы добились значительных результатов в работе с большими сетями, Travel Click предоставит нам доступ к среднему гостиничному сегменту и независимым отелям, которые составляют почти три четверти рынка. Сейчас мы можем охватить весь рынок благодаря широкому портфолио, и мы ожидаем значительный рост в этом направлении в ближайшие годы».

В рамках процесса приобретения примерно 1100 сотрудников Travel Click присоединятся к Amadeus.

Завершение сделки Amadeus и Thoma Bravo запланировано на четвертый квартал 2018 года, после получения всех соответствующих разрешений.

/TOURBUS.RU