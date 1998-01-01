«Алина-Тур» расплатились по счетам «Натали Турс»

Cеть «Алина-Тур» вернула клиентам «Натали Турс» около 4 млн руб, но надеется на возбуждение уголовного дела в отношении владельцев туроператора

Как заявила Залина Дзодзаева, директор по развитию сети туристических агентств «Алина-Тур», комментируя выплаты ее компанией около 4 млн рублей по 120 заявкам туристам, пострадавшим в Петербурге от остановки деятельности туроператора «Натали Турс», «мы просто решили заплатить в расчете на то, что в следующий раз клиенты снова к нам вернутся» - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

При этом петербургская компания настаивает на проведении не только арбитражного разбирательства между юридическими лицами, но и на возбуждении уголовного дела в отношении владельцев «Натали Турс». «Только по возбужденному уголовному делу большинство туристов смогут получить обратно свои деньги с владельцев компании», - убеждены в «Алина-тур», инициировавшей, в частности, такой же процесс в отношении «Матрешки-тур».

При этом речь идет о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества, в рамках которого есть возможность привлечения к субсидиарной (т. е. совместной) ответственности владельцев бизнеса как физических лиц.

«Поскольку развитие истории с «Натали Турс» происходит примерно по тем же лекалам, что и случай с «Матрешкой-тур», не искючено, что к моменту объявления компании банкротом взять с нее тоже будет нечего, - констатирует юрист Сергей Семенов. – Совершенно очевидно, что обязательства перед кредиторами намного превышают размеры имеющихся у компании активов, и поэтому ни пострадавшие партнеры, ни туристы не смогут получить возмещение в приемлемом для них размере. А случиться это может только тогда, когда к ответственности будет привлечен собственник».

Однако сделать это довольно сложно. И единственный, пожалуй, известный в сфере туризма случай – дело туроператора «Ланта-тур вояж». Стоит напомнить, что Арбитражный суд Москвы по заявлению компании «КарэнтПром», конкурсного кредитора ЗАО «Ланта-тур вояж», признанного банкротом в 2012 году, все же привлек владельцев турфирмы, супругов Игоря и Людмилу Пучковых, к субсидиарной ответственности по долгам туркомпании, взыскав с них около 876 млн рублей.

При этом суд установил, что Пучковы искусственно наращивали кредиторскую задолженность, а также увеличивали неплатежеспособность должника и способствовали наступлению признаков его несостоятельности.

В частности, со счетов «Ланта-тур» переводились средства на счета самих Пучковых (якобы по договорам аренды помещений и автомобилей). А самой главной претензией со стороны суда тогда стало то, что Пучковы «не исполнили установленную законом обязанность по своевременному обращению в суд с заявлением о банкротстве туркомпании».

Поскольку в реестр требований кредиторов «Ланта-тур» были включены требования на 876 млн рублей, а их удовлетворение не производилось, суд и решил привлечь Пучковых к субсидиарной ответственности.

При этом интересно, что за гораздо меньшие по объемам «грехи» решения принимают строгие. Например, 13 августа 2018 года Новгородский районный суд принял решение по уголовному делу против бывшего руководителя ООО «Альфа», согласно которому он получил 3 года и 4 месяца реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В данном случае сторона обвинения сумела доказать, что в период с декабря 2013-го по август 2014-го злоумышленница получала деньги за оказание услуг по оформлению туристических путевок, но обязательства не выполнила, причинив 46 гражданам ущерб на сумму более 3,6 млн рублей.

/TOURBUS.RU