Новости Результаты пилотного проекта по образованию в сфере гостеприимства оказались неутешительными Лишь единицы сдали экзамены по профессиональному мастерству в сфере туризма и гостеприимства по стандартам World Skills Russia

В рамках только что завершившегося в Южно-Сахалинске финала VI Национального чемпионата World Skills Russia-2018 были подведены итоги взаимодействия Союза «Молодые профессионалы» с Советом по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства. Отметим, что World Skills Russia – часть World Skills International (WSI) —международной некоммерческой ассоциации, целью которой является повышение стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Увы, но результаты независимой оценки уровня подготовки кадров в этой сфере оказались, мягко говоря, неутешительными, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе. Как сообщил заместитель председателя Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства Юрий Ушанов, при сотрудничестве с World Skills Russia «нужно было за достаточно короткое время синхронизировать требования к профессиональным стандартам и образовательным программам». В результате работы в этом направлении стороны и решили провести эксперимент по совмещению демонстрационного экзамена World Skills с независимой оценкой квалификации: соответствующий пилотный проект был запущен в нескольких регионах России в 2017 году. Участвовать в эксперименте изъявили желание 58 регионов РФ, из которых было отобрано 10: именно в них и предстояло синхронизировать демонстрационный экзамен стандарта World Skills и независимую оценку квалификации. Всего в экзаменах приняли участие 320 человек из 23 образовательных организаций, а проверяли их квалификацию 235 специально прошедших обучение экспертов. «Все ожидали, что результаты будут убийственными - они такими и оказались, – честно признался Юрий Ушанов. - По параметрам теоретического экзамена, к примеру, проходной балл, позволяющий считаться квалифицированным специалистом, набрали только 14% экзаменуемых. В поварском деле его достигли лишь 13% экзаменуемых, в администрировании отеля - 2%, а в ресторанном сервисе и туризме - 0%». По словам руководителя управления регионального департамента и внедрения демонстрационного экзамена Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Даниила Уфимцева, в 4 из 10 регионах (в Ивановской, Курганской, Тамбовской и Тюменской областях) по итогам экзамена ни один человек не набрал проходного балла. «В Москве этот порог преодолел один экзаменуемый, а в Красноярске – трое, - сообщил он. – Однако есть и хорошие результаты: в Свердловской области 9 из 12 участвовавших в экзамене сумели набрать проходной балл». При этом руководитель регионального координационного центра движения World Skills Russia в Свердловской области Татьяна Фомина подчеркнула: несмотря на то, что участие в демонстрационном экзамене и вообще в движении World Skills носит заявительный характер, благодаря им появляется возможность повысить качество подготовки кадров до мирового уровня. «Директора образовательных учреждений уже сами проявляют инициативу, поскольку участие в процессе стимулирует преподавателей к улучшению качества профессиональной деятельности», - говорит она. По оценке участников обсуждения темы на круглом столе, результаты «пилота» World Skills хотя и не могут претендовать на абсолютную верность, в целом отражают уровень подготовки кадров в индустрии российского гостеприимства. При этом Юрий Ушанов не преминул заметить, что, в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, все организации этой сферы обязаны пройти процедуру независимой квалификации сотрудников в период до 2020 года. И если ее результаты окажутся примерно такими, как в рамках «пилота», рассчитывать на успех явно не приходится. /TOURBUS.RU

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